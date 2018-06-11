新北市「金手」成果展 高職學生選赴海外實習體驗

2018-06-11 11:58

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市高中職「金手」學生遠赴日本、德國、澳洲等海外參訪實習，今天於新北高工舉辦成果展。鶯歌工商李季鴻就是前往澳洲學習程式語言，他舉例，過去學習到的類神經網絡弄不懂，沒想到澳洲老師講解方式突然開竅，除了課程外也和不同國家學生交流，真的值回票價。

今年共有39位及9位指導老師一同前往海外實習，並且分為工業類電機電子群學生共10名前往澳洲、工業類機械群學生共13名前往德國、商業及農業與家事類16名前往日本。

連續2年到澳洲學習軟體設計的新北高工吳承翰說，課業上有更精進及豐富的課程外，企業參訪也看見台灣與他國之間的差異；復興商工游基綺赴德國體驗雙軌制，感受到德國學生很早就與產業鏈結。

赴日本的淡水商工梅家綸，對於日本Design Festa設計展覽所呈現結合理論與實務的文創產品很有興趣；另外，豫章工商曾育婷也分享進入日本法式餐廳實習新學習到的歐培拉蛋糕，以及體驗到日本職人的態度，並且每天寫下生活記事，將日本實習的狀況紀錄。

教育局副局長蔣偉民說，教育局自辦理「金手培訓計畫」，透過在各校選訓、共同基地集訓等活動，已培育出金手獎選手137位、優勝選手292位，希望讓學生出國拓展眼界，看各國的進步，回到國內學習、檢討自己不足，進而鼓勵年輕人創業或升學。