違法旅宿怎麼辦？ 交長：應輔導與合法業者共存

交通部鐵道局今天正式揭牌成立，鐵道局由原鐵工局與高鐵局合併，是全新交通機構，首任局長由前高鐵局長胡湘麟接任，今天並由交通部長賀陳旦（右四）布達。（記者陳宜加攝）

2018-06-11 11:56

〔記者陳宜加／台北報導〕國內違法日租套房、民宿猖獗，引爆合法旅宿業者怒火，各地旅館公會明天將集結於台北車站抗議非法業者，估計有上百名業者到場聲援。交通部長賀陳旦今天透露態度，認為非法業者不符現行法令，但應透過技術輔導與合法業者共存。

受日本「民泊法」將在6月15日上路影響，旅遊住宿平台Airbnb已將所有未正式註冊的違法民宿全數下架，近8成民宿受影響，反觀國內違法日租套房、民宿問題仍存在，觀光局明天將舉行記者會，公開宣示政府打擊非法日租的決心。

不過，賀陳旦今天出席交通部鐵道局揭牌典禮時表示，未來鐵道將不只從A點到B點，觀光使用成為鐵道新的機會，社會也應讓觀光與鐵道有更好的結合，無論民宿或日租套房，傳統產業規模與內容隨著時代、技術改變，需要更多合作。

他指出，眼前雖法令尚不足以涵蓋，讓某些業者乍看違規，但長期來看都應該合作，今日法規不合，應輔導相關產業，但也希望既有產業也正面看待合作機會，例如日本以強制手段要求違規業者下架，也希望這些產業不是全年營運方式，讓既有產業也有生存與合作機會，

他強調，將秉持態度持續與產業溝通，希望未來產生出新產業型態，透過技術輔導，讓業者共存共榮。