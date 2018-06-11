培養欣賞差異能力 新興國中辦學生越南廚藝賽

2018-06-11 11:23

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市南區新興國中為讓學生學習、體驗越南異國文化，舉辦「越南美食廚藝大賽」，邀請越南籍新住民名嬌鶯老師分享越南美食與廚藝特色，並由二年級學生進行越南美食廚藝競賽，讓學生能體驗異國風情，並化身廚藝小當家，場面熱鬧溫馨。

新興國中輔導主任陳美怡表示，要使學生能理解新住民的文化，最好方式就是動手體驗，在輔導室同仁積極爭取下，邀請到名嬌鶯老師到新興進行一系列5次課程，分別是兩次專題演講、兩次越南美食教學，最後以廚藝競賽方式做總結，期待經過這些課程介紹，能增進學生們對越南文化、美食的理解，增強學生對新住民同學的認識，彼此能更和諧相處。

在廚藝競賽前，名嬌鶯老師先進行兩次教學，學生動手體驗料理越南美食，如越南春捲、越式法國麵包、滴漏咖啡…等，再由二年級每班派出3-4名學生代表出賽，學生們要在50分鐘內完成2個越南春捲、1個越式法國麵包及1杯滴漏咖啡，並進行擺盤等創意展現，6組對手競爭激烈、也很有大廚風範，毫不混亂，獲得老師讚許。

名嬌鶯老師說，到台灣有10餘年光景，自己以前較沒自信，但記得當總鋪師的外婆告訴自己的話「妳有沒有想過當客人吃到自己料理時，那種愉快的心情?」。因此她投入學校、社區各項活動推廣越南美食，在兩年前圓夢開了自己的1家小店「越夢小築」，希望讓更多人感受到越南美食特色。

曾惠琳學生表示，自己從沒有下過廚，透過此次系列課程學習，增進自己廚藝能力；陳家葳同學則說，她原本就喜歡吃越南河粉，經過名師介紹，讓她瞭解也更喜歡越南文化與美食。

新興校長蘇恭弘認為，名嬌鶯老師個人努力過程就是一個很勵志的故事，希望透過她實際經驗的分享，能讓學生從日常生活中感受、理解多元文化的重要，期待學生能尊重多元、欣賞差異。