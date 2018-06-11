降雨小進帳 石門水庫水位止跌微升

石門水庫因降雨，蓄水量小有進帳。（記者李容萍攝）

2018-06-11 11:26

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園地區的供水情勢，水利署自6月8日起水情燈號由正常藍燈調整為水情稍緊綠燈，今天凌晨起桃園地區陸續降雨，雨量雖不明顯，但有助一期稻作灌溉，北區水資源局從今天起供應農業用水改75折供應（原9折供應）外，石門水庫水位止跌回升，可望不再直直落。

石門水庫上游集水區，從6月4日至6月10日陸續出現降雨，累積雨量約84.7毫米，進水量約1000萬噸；截至今天上午10時止，大壩水位微升至223.61公尺，蓄水量6406萬噸，蓄水率32.17％。

石門水庫由於自3月迄今降雨量不到歷年4成，雖已由台北自來水事業處加強調度水量，時值稻作抽穗需水灌溉期接近尾聲，加上陸續降雨可解農田旱象，北水局今起農業用水從9折調為75折供應，好讓珍貴水資源能留在水庫。

另外，有鑑於近日熱帶擾動活躍，全台各地天氣都不穩定，降雨機率仍高，可能有局部大雨或豪雨警示，尢其是氣象局提醒，13日開始將有一道滯留鋒加上西南氣流，天氣出現劇烈變化，恐怕有「致災性豪雨」襲台，務必做好防汛工作。

對此，北水局副局長邱忠川表示，石門水庫目前是水情稍緊的綠燈，尚有1億3000萬噸蓄水空間，北水局全員「一手抗旱，一手防汛」，已與各地方政府建立防汛平台，下游中庄調整池已蓄滿水，一旦有豪大雨或暴雨水庫洩洪時，不會影響民生用水供應。但在水庫水位未明顯上升前，籲請民眾仍要節約用水。