泡棉白紗 131歲長女畢展有看頭

長榮女中畢業展，學生展現多元才藝。（記者劉婉君攝）

2018-06-11 10:26

〔記者劉婉君／台南報導〕131歲的長榮女中，3年前從純女校改制為男女兼收，今年家政群科成果展，首度有男畢業生走秀，還有泡棉縫製而成的白紗，搭配二胡演奏出場音樂、民俗舞蹈伴舞，畢業生們秀出多元技藝。

長榮女中今年畢展以「舞動幸福‧花樣漫舞」為主題，靜態展有餐旅群科結合中國茶道及西式調酒的創意表演；多媒體科將網紅、酸民、屁孩等角色設計成桌遊，凸顯網路霸凌的傷害；應用外語科設計英文版的射飛鏢、彈珠台等。

動態展則是從1年前就開始準備，透過台步海選，遴選模特兒，而每位走秀模特兒從頭到腳的髮妝、飾品、服裝、鞋子，都是學生純手工打造。

其中，有學生利用白色泡棉製成的婚紗禮服、頭飾與捧花，是全場的目光焦點之一，製作過程中，因泡棉一經拉扯就會破裂，車縫7、8次才成功，並運用筆刀雕刻技法，刻出立體的花瓣，再利用熨斗加熱讓泡棉捲曲塑形，才能成為另類又獨特的婚紗風情。

校長蔡玉敏表示，長女改制後，融入美感教育並創新各項技藝學程，讓學生多元學習，為教育部108新課綱前導學校，未來將透過課程設計，結合各科特色，讓學生跨科、跨領域學習。

長榮女中畢業展，學生展現多元才藝。（記者劉婉君攝）