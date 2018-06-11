禁用塑膠吸管怎喝珍奶？ 環保署官員：用湯匙啊

行政院環境保護署8日預告，明年7月1日起，部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等，擬不得提供一次用塑膠吸管，給內食餐飲的消費者。（資料照）

2018-06-11 10:07

〔即時新聞／綜合報導〕行政院環境保護署8日發布預告，指明年7月1日起，公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等，不得提供一次用塑膠吸管，給內食餐飲的消費者，引發民眾質疑，珍珠奶茶該怎麼喝？有媒體報導，環保署簡任技正李宜樺回應，「可以用湯匙」。

環保署8日在官網上發布〈環保署預告「一次用塑膠吸管限制使用對象、實施方式及實施日期」草案〉 。文中提到，近年來國際重視海洋塑膠汙染、國內歷年淨灘活動也常見一次用塑膠吸管，為了避免衍生更多嚴重的生態、環境問題，預計於2019年7月1日起，針對公部門（各級政府機關、公營事業機構、軍事機關、國軍福利品供應站、公立學校語醫療院所等）、私立學校（福利社、合作社、餐廳等）、百貨公司與購物中心、連鎖速食店等4大類限制使用對象，不得提供一次用塑膠吸管，給內食餐飲的消費者使用，違者「第一次先施以勸導，第二次及其後違反者」，將依《廢棄物清理法》處罰。

綜合媒體報導，李宜樺受訪時表示，波霸奶茶的部分，有些「其實真的也可以用湯匙啊」。消息一出，網友驚呼「用湯匙撈珍珠？」「又不是在喝湯」、「官員真的很妙」、「別本末倒置，這種根本擾民」、「用手更環保」、「請環保署示範用湯匙喝珍珠奶茶」。