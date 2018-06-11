20縣市大雨特報！ 週三滯留鋒面報到嚴防雨勢

今日白天受到低壓帶影響，各地天氣不穩定，降雨機率偏高。（資料照）

2018-06-11 06:31

〔即時新聞／綜合報導〕今日白天受到低壓帶影響，各地天氣不穩定，降雨機率偏高，中央氣象局也在今晨5點30分對全台20縣市發佈大雨特報。

由於今日對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，西半部、台東地區、澎湖及宜蘭山區、花蓮山區有局部大雨發生的機率，氣象局於清晨5點30分發佈大雨特報，民眾外出時需注意雷擊及強陣風，並攜帶雨具。預計下半天後水氣將逐漸減少，降雨也會隨之趨緩；氣溫方面，由於白天雲多加上下雨的關係，各地高溫將相較昨天下降2至3度，高溫約29至34度。

大雨特報示警範圍包括新北市、基隆市、台北市、宜蘭縣山區、桃園市、新竹縣、苗栗縣、新竹市、台中市、花蓮縣山區、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、嘉義市、高雄市、台東縣、屏東縣、澎湖縣。

今日空氣品質部分，受熱帶性低氣壓或其外圍環流影響，可能受微量境外臭氧污染物影響；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；花東空品區為「良好」等級。

週二（12日）台灣周邊水氣減少，僅南台灣有零星陣雨或雷雨，各地大多為多雲的天氣，但午後仍要留意局部性的短暫雷陣雨。週三（13日）開始受到滯留鋒面及西南氣流影響，各地天氣非常不穩定，容易有中小尺度對流系統伴隨劇烈天氣現象，各地易有陣雨或雷雨，且有局部大雨或豪雨發生可能。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 25 ~ 28 27 ~ 33 28 ~ 32 26 ~ 30

今日各地天氣預報概況。（資料照）

今日各地紫外線預報概況。（資料照）