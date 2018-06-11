06/11 各報重點新聞一覽

獲得國際大獎肯定的徐世賢，期許自己能繼續用單純的雙眼看見生活最純粹的樣貌，畫出自己對這個世界有趣的想像。（徐世賢提供）

2018-06-11 06:19

自由時報

台灣囡仔好棒 奪WIA世界插畫首獎

台灣囡仔為國爭光！極具國際指標性的「英國ＷＩＡ世界插畫獎」，今年從全球七十多個國家、三千餘件報名作品中，選出十六名藝術家獲得各類首獎，其中編輯類及圖書類新銳首獎得主，由來自台灣的設計師吳箏及徐世賢獲得，前天在英國受獎，得獎作品即日在倫敦薩默賽特宮展出，讓台灣創意更被全世界看見！

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護理師勇揭「狼」組長 美崙啟能爆性侵院生 院方疑包庇

韓國電影「熔爐」描述美術老師勇敢揭露教職員工長期性侵聾啞學生醜聞，在花蓮竟也發生台版「熔爐」情節；吳姓護理師到花蓮縣私立美崙啟能發展中心不到一年，今年四月底就發現院內張姓行政組長疑似長期性侵學生，憤而蒐證向警方報案，警方完成四名被害人偵訊筆錄，發現張姓涉嫌人性侵惡行長達三年，日前將他依加重強制性交、利用權勢性交罪及違反性騷擾防治法，函送花蓮地檢署偵辦。

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中國官商剝削 卡車司機大罷工

就在中國倡議的「上海合作組織」舉行高峰會期間，中國多地卡車司機因不堪官商層層剝削，八日起在多省發動罷工，並呼籲十日舉行全國大罷工，強調「已經忍無可忍，沒有退路」！據信此次罷工行動經自由亞洲電台（ＲＦＡ）等媒體廣泛報導、傳播，中國全國三千萬名卡車司機以及業者紛紛響應，各地警方也進入維穩狀態。據傳浙江罷工司機佔領收費站，部分地區出現暴力打砸事件，但消息遭官方嚴密封鎖，無法獲得證實。

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蘋果日報

正義護理師 揭惡師性侵

「終於有人相信我！我們要的是尊嚴！」一名安置院生說出遭性侵經過後，讓吳姓護理師掉下眼淚，沒想到韓國電影《熔爐》中院生遭性侵虐待的故事，會在台灣發生，她暗自決定「這口飯寧可不吃，也要幫助孩子」，她錄下受害院生的證詞後，隔天立即離職，勇敢向社會處檢舉，將孩子口中的惡狼「張叔叔」揪出。

冷血動物之家 盲犬棄山區等死

新北市一隻近乎全盲的老犬，上周四在八里渡船頭走失，飼主焦急po網尋犬，獲報得知愛犬被送至八里動物之家，未料追問後赫然發現愛犬已被載到五股山區丟棄，任其自生自滅，飼主最後終於找回愛犬，痛批八里動物之家假愛心、行徑離譜，網友也怒責「告死他」，動保專家更痛批政府單位冷血、殘忍、帶頭違法。新北動保處昨已將該所主管記過調職，2名動保員也免職究責。

聯合報

金正恩、川普先後抵星 今行程神秘留白

美國總統川普與北韓領導人金正恩世紀之會十二日登場，兩人預定十日晚間分別抵達新加坡，會議將牽動東北亞與美國之間的政經局勢，會談地點嘉佩樂酒店周遭，及金正恩可能入住的瑞吉酒店，昨天已瀰漫緊張又神秘的氣氛。

氣象局示警 致災性豪雨周三恐襲台

水情告急，雨不來就不來，一來就來很多。氣象局觀測資料顯示，致災性豪雨周三恐襲台。氣象局預報員顏增璽表示，周三開始北部有一道滯留梅雨鋒面，再加上西南氣流，恐怕將為全台帶來大雨至豪雨等級的雨量，目前看來強度頗大，有致災的可能性，這幾天水溝要清一清，預防水災。

中國時報

川普放話 1分鐘就知道結果

全球矚目的「川金會」明天（12日）將在新加坡登場。北韓領導人金正恩及美國總統川普昨天（10日）已先後抵達新加坡。川普形容這次峰會是一項「和平任務」，他相信金正恩「想為人民做偉大的事情」，而機會只有這麼一次。他還說，「開場1分鐘內」，就能洞悉金正恩是否真想放棄核武，若感覺不對，他不想浪費彼此的時間。

台南市長選情民調 黃偉哲完勝

台南市長選舉，民進黨、國民黨分別提名黃偉哲、高思博，另有深綠許忠信、泛藍陳子敬以無黨籍身分表態參選。根據旺旺中時媒體集團最新民調，如果明天就投票，無論是4人競逐、藍綠對決，甚至是分裂的綠營對戰整合成功的藍營，黃偉哲皆以逾4成支持度遙遙領先，完勝其他3人，凸顯台南綠大於藍的基本盤，仍難以撼動。