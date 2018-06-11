獨家》台灣囡仔好棒！ 雙獲英國WIA世界插畫獎

2018-06-11 00:01

［記者魏瑾筠／桃園報導］好棒棒，台灣囡仔為國爭光！極具國際指標性的藝術獎項「英國WIA世界插畫獎」，今年從全球70多個國家、3千餘件報名作品中，選出16名藝術家獲得各類別首獎，其中編輯類及圖書類新銳首獎得主分別由來自台灣的新銳設計師吳箏及徐世賢獲得，前天在英國受獎，得獎作品即日至20日在倫敦薩默賽特宮展出，讓台灣被全世界看見！

獲得編輯類新銳首獎的吳箏年僅24歲，現為自由工作者，來自桃園的他表示，很高興自己的作品能從全球3千3百餘件作品中獲得評審青睞，會帶著評審的肯定繼續堅持設計之路，更感謝父母親在他選擇藝術後給予的大力支持。

吳箏曾就讀內壢高中美術班、台灣師範大學設計系，此前也曾獲美國Adobe設計首獎、美國3x3榮譽獎等國際獎項，作品被收錄於香港出版社Victionary年鑑、APD亞太設計年鑑及新加坡Basheer Graphic Books等設計專書中，多次受邀於海外設計相關展覽，堪稱台灣之光。

獲得圖書類新銳首獎的32歲徐世賢目前就讀英國皇家藝術學院視覺傳達研究所插畫組，即將於本月底畢業；他說，2歲開始畫畫、5歲學畫時因不喜歡老師傳統的教法，便開始自己摸索，非科班出身的他到英國進修後，受到西方視覺設計教育的衝擊，現在的作品風格與思考方式，與先前有著相當大的轉變。

徐世賢說，前天的頒獎典禮適逢母親生日，好消息傳回台灣後，家人都相當開心，非常感謝父母的信任並尊重他喜歡藝術的決定。

也是自由工作者的徐世賢在國內相當活躍，國立故宮博物院、台北市政府、昇恆昌公司及金馬奇幻影展等都曾是合作對象。他說，能獲獎除了感謝評審肯定，更謝謝學校的訓練，期許自己能繼續用單純的雙眼看見生活最純粹的樣貌，畫出自己對這個世界有趣的想像。