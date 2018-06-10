稻穀還綠卻「搶收搶割搶烘乾」 時間耗兩倍價也低

農糧署呼籲莫搶收。（記者陳彥廷攝）

2018-06-10 23:11

〔記者陳彥廷／屏東報導〕今年天氣好，各式作物全部豐收，連主要糧食稻米都預估增量，不過預期心理導致不少農民出現提前搶割，濕穀過濕連帶影響最後收購價，農民質疑農糧署應該作好收購價格濕度分級，農糧署除重申切莫搶割外，也澄清此現象應屬田邊買斷式交易，恐開價被牽著走，農會或糧商處都有公開的濕穀時價。

屏東屬全台最早熟稻區，開盤時曾有每台斤10.5元左右好價格，但隨產量漸豐，價格開始下滑，現在熟成期才開始收割的農民，只能無奈受提早搶割的濕穀影響價格。

「預期心理害人不淺。」種植數甲稻田的屏東縣崁頂鄉農民小林指出，價格本來就會隨產量下滑，不過有的同行卻會自己嚇自己，如颱風還沒開始，結果一些風吹草動都讓農民擔憂糧價下滑，開始青割還過濕的稻穀交付，糧商因成本問題開始反映價格，加劇打亂行情，每況愈下變成口耳相傳的恐慌，招致一窩蜂的惡性循環。

今天屏東收購價約在9.3元左右，小林以公糧的30%濕度為例，建議政府明確訂定增加一度濕度，就要減少收購價，1甲地約2萬台斤產量，每台斤差0.1元就差了2000元，明確設立濕度的分級收購價這才能有效抑制農民搶割。

對此，農糧署南區分署副分署長黃怡仁澄清，濕度分價措施早已實行數年，要求糧商及農會須需在收購現場公開價格，農民的案例推測是目前於高、屏的田邊交易，該類交易採買斷方式，除易受口耳相傳交稻，也容易被稻米搬運商的喊價牽著走，建議農民可向農會或糧商洽詢時價。

農糧署並再度重申切莫搶割，黃怡仁舉例，這幾天台南出現搶割潮，有的田水才放5天，連土都還沒乾就要割，結果一烘竟超過48小時，是平常的2倍，除稻穀本身未熟率太高，多出來的油料成本和折穀率太低（烘乾後損失的重量多）都導致成本居高，糧商自然壓低收購價反映，呼籲全台農友及割稻機業者在稻作收穫適期再收割，米粒飽滿容重量增加，折穀率高，自然可賣到好價錢，獲益更佳。