補給車「車拚」！紀念乙未客家戰役平鎮戰祭hen創意

2018-06-10 23:50

〔記者李容萍／桃園報導〕客家委員會列為客庄十二大節慶之一的「乙未客家戰役文化季─平鎮戰祭」祈福補給車遶境活動，20支由桃園市平鎮在地各里宮廟及機關組成的隊伍、逾300人，10日由桃園市長鄭文燦、客家委員會副主委范佐銘等人敲鑼後，浩浩蕩蕩從鎮安宮出發，行走約3公里，抵達中庸路、新光路五段的祈福感恩晚會供民眾欣賞。

參加隊伍為重現乙未戰役義勇軍抗日運送補給車的時代場景，補給車上載有在地特色的蔬菜水果、農特產、各式客家米食等，遶境隊伍也穿上客家服、復古服裝等，在行進過程中，還沿街發放蔬菜、水果、零食等補給品予民眾，民眾看的目不暇給，並樂得拿到各式補給品。

鄭文燦表示，1894年甲午戰爭後，清廷將台灣割讓給日本，台灣各地群起反抗，1895年乙未戰爭爆發，是台灣史上的大型戰爭之一， 其中位於桃竹苗地區的「安平鎮之役」，由客家義勇軍英勇抵抗，展現客家人的硬頸精神。當時的義勇軍缺乏軍糧、軍餉，鄉親自動自發提供糧草，如今透過遊行方式體驗當年義勇軍抗日運送補給車的情境，讓大家知道客家人勇敢、愛護鄉土的一面。

鄭文燦還說，桃園是客家第一庄，市府推動客家語言、舞蹈、音樂、戲劇、工藝及美食等，積極發揚客家文化，也透過舉辦如義民祭、平鎮戰祭等活動傳承歷史。