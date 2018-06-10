火燒螢火蟲復育區 台南市政府：報警追查

巴克禮紀念公螢火蟲復育區被燒了一大片。（記者蔡文居攝）

2018-06-10 21:30

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市巴克禮紀念公園今天傳出螢火蟲復育區發生火警，螢火蟲棲地部分草叢被燒得一片焦黑。認養公園的崇明里長李仁慈懷疑可能是有人放火。

市府工務局公園科今天下午表示，將會報警查明真相。

李仁慈表示，螢火蟲復育區起火是在今天上午9點多，幸好市府公園科僱請的巡邏人員9點10分及時發現，立即通報119，10分鐘後撲滅，火勢才未蔓延開來，否則最近少雨，草叢十分乾燥，火勢一燒開後果恐不堪設想。