牽罟趣！桃園永安漁港千人牽罟體驗古早討海生活

永安漁港南岸重現百年牽罟傳統，10日吸引親子一起體驗古早討海生活。（記者李容萍攝）

2018-06-10 23:55

〔記者李容萍／桃園報導〕牽罟是一種傳統古早的捕魚方式，靠的是簡易的小船、一張大漁網跟眾多人力，就可以滿載而歸！桃園市政府客家事務局、新屋區公所合辦列為客庄十二大節慶的「海客文化藝術季」系列活動，10日於新屋區永安漁港南岸重現百年牽罟傳統，吸引上千人參加，並藉由編織魚網、築石塭，讓更多人認識海洋客家漁業文化。

活動現場一早恭迎笨港天后宮媽祖，為兩艘全新彩繪的罟船賜福保平安，隨即由地方耆老吹響象徵出海的海螺，罟船迎風破浪啟航；參與民眾不乏全家總動員，還有小朋友跟著父母一起體驗牽罟，由桃園市長鄭文燦、客家委員會副主委范佐銘、客家事務局長蔣絜安等人率領，分成4隊向海邊出發。

10餘分鐘後罟船回航，漁網在海面圍成2個弧形，隨著指揮人員的口令，4排民眾雙手緊握繫著漁網的繩索，同心協力高喊「1、2、3」將漁網向岸上拉，當漁網離岸越來越近，許多第一次參加的民眾感到新鮮有趣，現場氣氛既緊張又興奮，在望著漁網中新鮮活跳的漁獲，參與民眾都「嗨」到最高點。

活動現場還安排築石塭體驗、由耆老示範幾近失傳的編織魚網技藝，吸引親子一同參與，另有親子客語互動遊戲，更是歡笑不斷。

牽罟是傳統客庄的捕魚方式，原本在新屋地區已瀕臨失傳，升格後由客家事務局接手已連續3年舉辦，去年起並入選客家委員會「客庄十二大節慶」之一，新屋在地笨港里里長彭永涼也成立牽罟班，正規劃後續研習內容中，預計在今年9月前陸續辦理小型的牽罟體驗活動。

16日起至30日在永安漁港魚市場還有海客文物展、公揹婆表演與體驗，意者可至「桃園海客文化藝術季」臉書粉絲專頁查詢。