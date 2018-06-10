闊別75年！4個留學日本二燃廠的92歲老同學 清大樂重逢

2018-06-10 23:29

［記者洪美秀／新竹報導］這是一場闊別75年的同學會！4名已高齡92歲的呂銀海、王坤玉、李錦上與傅仰城，他們曾在日治時期獲選前往日本留學，學習能源、化學、數學等專業知識，回台後各自離散，曾是日本海軍燃料廠原址的清華大學校園，清大教授王俊秀花4年時間找到當年前往日本留學的學生，邀集他們今天回清大重逢相聚，更在日本海燃廠僅存的大煙囪前合照，往事歷歷，彼此述說回憶都感慨萬千。

王俊秀說，日治時期，日本海軍燃料廠總廠原設在高雄，後改設在新竹，現在新竹市公道五路與東美路交界的大煙囪，就是見證這段歷史的最佳舊物，而清華大學校園內的成功湖及名人堂等場域，在75年前是日本海軍第六燃料廠廠址，4年前他著手整理及著寫清華大學「清華園」歷史，巧然得知當時日本海軍第六燃料廠曾招募台灣學生前往日本留學，學習化學、能源及數學等相關知識，可說是清華大學校園內最早的一批「留學生」。

王俊秀說，他透過各種管道及查詢歷史資料得知，當時日本在台灣招募約15、16歲的國二學生，前往日本四日市二燃工員養成所留學，當時在新竹的日本海軍第六燃料廠招收台灣學生共49人，稱為「台灣六燃見習科」第一期學生，這群學生先在新竹的「保甲所」受訓8個月後，1943年3月19日搭船前往日本，但途中遭美軍在彭佳嶼海域襲擊沉船，獲救後於1943年4月順利抵日本留學，1944年3月30日畢業，回台後即分發到高雄、新竹、台北等地。

王俊秀說，這批第一期留學日本的台灣學生回國後就各自分散，台灣光復後，同學不曾再碰面，他依據史料查訪，得知第一期49名學生中僅剩個位數的學生還活著，其中4人呂銀海、王坤玉、李錦上及傅仰城，透過聯繫，今天齊聚在清華大學，一場闊別75年的同學會終於相聚。

4個高齡約92歲的學生相聚，坐在清華大學校園內，不僅白髮蒼蒼，歲月讓人忘了當年15、16歲少年郎的精壯模樣，大家談起往事都是在日本留學的場景，更認不出當年在新竹的原貌，但回到大煙囪前拍照，還依稀記得這個六燃廠就是供應附近眷舍洗澡及發電的發電廠，更說這是個火力發電廠，裏面有水泥狀的「煤槽」，是為儲存煤碳來發電的。

王俊秀說，4個人中最有詩人氣息的李錦上，做過很多優美詩詞，也因他擅於作詩及利用俳句吟詩，仍保留很多當年在日本留學與友人的書信往返，這些文獻已由國家文學館典藏，而王坤玉住新竹是公務員退休，呂銀海則從事機械設計，擔任顧問退休，傅仰城同樣是經商，在日本及台灣都擁有公司，此外仍活著的壬砒則經營農場，因有事無法來參加同學會。

王俊秀說，這些老同學可說是清華園內最早的一批「留學生」，他們留學日本學習能源及化學等專業知識，似乎也見證說明新竹為何會成為台灣的科技重鎮並設立科學園區，而清華大學則是培育高科技人才的頂尖大學。