闊別75年！4個留學日本二燃廠的92歲老同學 清大樂重逢

［記者洪美秀／新竹報導］這是一場闊別75年的同學會！4名已高齡92歲的呂銀海、王坤玉、李錦上與傅仰城，他們曾在日治時期獲選前往日本留學，學習能源、化學、數學等專業知識，回台後各自離散，曾是日本海軍燃料廠原址的清華大學校園，清大教授王俊秀花4年時間找到當年前往日本留學的學生，邀集他們今天回清大重逢相聚，更在日本海燃廠僅存的大煙囪前合照，往事歷歷，彼此述說回憶都感慨萬千。
王俊秀說，日治時期，日本海軍燃料廠總廠原設在高雄，後改設在新竹，現在新竹市公道五路與東美路交界的大煙囪，就是見證這段歷史的最佳舊物，而清華大學校園內的成功湖及名人堂等場域，在75年前是日本海軍第六燃料廠廠址，4年前他著手整理及著寫清華大學「清華園」歷史，巧然得知當時日本海軍第六燃料廠曾招募台灣學生前往日本留學，學習化學、能源及數學等相關知識，可說是清華大學校園內最早的一批「留學生」。
王俊秀說，他透過各種管道及查詢歷史資料得知，當時日本在台灣招募約15、16歲的國二學生，前往日本四日市二燃工員養成所留學，當時在新竹的日本海軍第六燃料廠招收台灣學生共49人，稱為「台灣六燃見習科」第一期學生，這群學生先在新竹的「保甲所」受訓8個月後，1943年3月19日搭船前往日本，但途中遭美軍在彭佳嶼海域襲擊沉船，獲救後於1943年4月順利抵日本留學，1944年3月30日畢業，回台後即分發到高雄、新竹、台北等地。
王俊秀說，這批第一期留學日本的台灣學生回國後就各自分散，台灣光復後，同學不曾再碰面，他依據史料查訪，得知第一期49名學生中僅剩個位數的學生還活著，其中4人呂銀海、王坤玉、李錦上及傅仰城，透過聯繫，今天齊聚在清華大學，一場闊別75年的同學會終於相聚。
4個高齡約92歲的學生相聚，坐在清華大學校園內，不僅白髮蒼蒼，歲月讓人忘了當年15、16歲少年郎的精壯模樣，大家談起往事都是在日本留學的場景，更認不出當年在新竹的原貌，但回到大煙囪前拍照，還依稀記得這個六燃廠就是供應附近眷舍洗澡及發電的發電廠，更說這是個火力發電廠，裏面有水泥狀的「煤槽」，是為儲存煤碳來發電的。
王俊秀說，4個人中最有詩人氣息的李錦上，做過很多優美詩詞，也因他擅於作詩及利用俳句吟詩，仍保留很多當年在日本留學與友人的書信往返，這些文獻已由國家文學館典藏，而王坤玉住新竹是公務員退休，呂銀海則從事機械設計，擔任顧問退休，傅仰城同樣是經商，在日本及台灣都擁有公司，此外仍活著的壬砒則經營農場，因有事無法來參加同學會。
王俊秀說，這些老同學可說是清華園內最早的一批「留學生」，他們留學日本學習能源及化學等專業知識，似乎也見證說明新竹為何會成為台灣的科技重鎮並設立科學園區，而清華大學則是培育高科技人才的頂尖大學。
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闊別75年的同學會！日治時期4個75年前獲選前往日本留學的王坤玉、呂銀海、李錦上、傅仰城（由左而右）在清大教授王俊秀（右）號召及尋找下終於重逢相聚，述說歷史，有如隔世般。（記者洪美秀攝）
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闊別75年的同學會！左起呂銀海、傅仰城、王坤玉、李錦上，重回新竹市日本海軍第六燃料廠前拍照，都覺感慨萬千。（記者洪美秀攝）
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左起呂銀海、王坤玉、李錦上、傅仰城，相隔75年再開同學會，都感慨萬千。（記者洪美秀攝）
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能彈琴吟詩的李錦上還留有當年在日本二燃廠留學的畢業照和相關求學紀錄，他也秀一段鋼琴，展現能文能武的才藝。（記者洪美秀攝）
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能彈琴吟詩的李錦上還留有當年在日本二燃廠留學的畢業照和相關求學紀錄，他也秀一段鋼琴，展現能文能武的才藝。（記者洪美秀攝）
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能彈琴吟詩的李錦上還留有當年在日本二燃廠留學的畢業照和相關求學紀錄，他也秀一段鋼琴，展現能文能武的才藝。（記者洪美秀攝）
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能彈琴吟詩的李錦上還留有當年在日本二燃廠留學的畢業照和相關求學紀錄，他也秀一段鋼琴，展現能文能武的才藝。（記者洪美秀攝）
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能彈琴吟詩的李錦上還留有當年在日本二燃廠留學的畢業照和相關求學紀錄，他也秀一段鋼琴，展現能文能武的才藝。（記者洪美秀攝）