菲律賓移工聚大台北都會公園 異鄉慶國慶

共3000多名熱血的菲律賓移工參與「菲律賓120年國慶暨移工歡樂路跑友誼賽」活動。（記者陳心瑜攝）

2018-06-10 23:08

〔記者陳心瑜／新北報導〕6月12日是菲律賓120年國慶，新北市政府勞工局今天和馬尼拉經濟文化辦事處，共同在新北市三重區大台北都會公園舉辦「菲律賓120年國慶暨移工歡樂路跑友誼賽」活動。共3000多名熱血的菲律賓移工參與，並穿著具菲律賓特色的服飾參與活動，宛如嘉年華盛會。

菲律賓駐台代表巴納佑（Angelito Banayo）會中也贈送具有菲律賓特色的吉普車壁畫給新北市長朱立倫，朱立倫則回贈代表台灣意象的藍鵲陶藝品，象徵兩國關係友好。

朱立倫用英文致詞時感謝菲律賓朋友對新北市的付出，他說，很多人會問，移工不是公民，為何要幫他們辦活動？但他認為，移工住在台灣、為台灣付出，因此新北市不僅視他們為勞工，更是居民。

31歲的Gemma在Panasonic中和廠工作，已經來台灣5年，很喜歡台灣的生活。她笑說，通常星期天是去教會的日子，不過路跑賽可以和更多同鄉相聚，相當開心。

勞工局表示，新北市的外籍勞工已有9萬4842人，其中1萬3241人來自菲律賓，而菲律賓新住民有1510人。