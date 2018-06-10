明全台有雨、高溫悶熱 留意局部大雨

明天全台有雨、高溫略降，留意局部較大雨勢。（記者張嘉明攝）

2018-06-10 21:22

〔即時新聞／綜合報導〕明（10）日受熱帶性低氣壓影響，各地多雲，容易有局部瞬間大雨；白天氣溫略降，高溫約27至34度，但未下雨時天氣仍比較悶熱。

中央氣象局預報，今（10）晚至明天白天持續受低壓帶影響，各地天氣較不穩定，容易有局部短暫陣雨，及瞬間較大雨勢，但明天下午水氣逐漸減少，各地雨勢趨緩，提醒民眾外出攜帶雨具，以防萬一。

「天氣風險公司」預測，未來一週天氣較不穩定，下週二（12日）天氣穩定，但週三有西南水氣北上，轉為有雨的天氣，且有局部豪大雨、雷擊及瞬間較大風勢。此天氣型態可能影響至週末（16、17日）。

氣溫方面，明天白天受雲多及降雨影響，各地高溫比今天略降2至3度，北部、東部約27至32度，中部、南部約32至34度；明天各地清晨舒適微熱，低溫約25至28度。

空氣品質方面，明日受低壓帶或其外圍環流影響，可能有微量境外臭氧污染物；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；花東地區為「良好」等級。

第5號颱風「馬力斯」已於今日下午2點增強為中度颱風，目前約在台灣東北方海面上，未來預測將以東北方朝日本前進，對台灣天氣沒有直接影響。

此外，台灣西南部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖沿海容易有長浪發生的機率，請海邊活動的民眾注意安全。