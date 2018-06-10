半世紀經典小吃市場所有權成謎 台南市府告攤商踢鐵板

2018-06-10 21:42

〔記者王捷／台南報導〕台南市國華街永樂市場已有半世紀歷史，市場內有許多著名小吃，是觀光客的必來景點，不過這個月因為一件市府告攤商拒簽租賃契約的民事案件，才發現市府提不出證據，證明擁有永樂市場所有權，攤商卻拿出50多年前集資興建市場的文件，台南地院因此駁回市府民事告訴。

在一般攤商的觀念中，各地的市場所有權屬於市府所有，攤商則是要向市府承租攤位營業，不過台南的永樂市場的所有權可能出現逆轉，台南地院認為市府對提不出所有權的證據，會發現這個問題，是因為永樂市場的13位攤商拒絕向市府簽租賃契約。

市府主張，永樂市場是由市府建造、未辦理保存登記的建物，但是遭到13位攤商長期無權占有，依據民法767條及179條，要求拒簽租賃契約的攤商搬離，並返還不當得利，同時拿出當時提出市府建設局的建築營造執照、築物使用許可證及市府財政稅務局房屋稅籍證明書為證。

但是有攤商拿出文件證明，永樂市場興建資金來源是來自於攤販出資等事實，在50多年前，永樂市場的攤商集資500萬元，每個攤商平分約5萬元，這筆4、5萬在當時可以買下一棟安身立命的房子，但攤商卻將錢委託政府建造永樂市場，因此有攤商主張所有權應是攤商所有，不該向市府付租金。

雖然市府拿出建築營造執照證明，但法官認為這建照無法證明所有權，市府如何取得永樂市場權利也未清楚敘明，讓市府踢了鐵板。