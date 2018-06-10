高中職免試入學怎麼選？ 專家：前5志願「夢幻」填

2018-06-10 22:17

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國中會考成績已公布，中投區高中職免試入學20到26日選填志願，不少考生及家長為志願選填傷神，台中市12年國教輔導團種子教師陳建銘指出，因前10個志願的免試比序積分相同，加上高分群學生減少等，建議考生前5大志願可大膽「夢幻」填，6到10個志願則「務實」填，之後搭配安全志願，以免高分落榜。

陳建銘指出，今年中投區會考報名數約3萬5233人，中投區高中職免試入學有3萬4200餘個招生名額，另有包括五專、藝才班、體育班等免試及特色招生管道，總招生名額約達4萬4800餘人，遠超過考生人數，考生只要慎填志願，均有學校可讀。

但陳建銘指出，今年因部份考科難度增，以致全國5A人數下降，高分群學生減少，加上五專招生名額獨立於高中職免試入學之外，在無從掌握學生流動情況下，均讓今年高中職免試入學志願選填增加變數。

陳建銘指出，今年中投區高中職免試入學志願選填數維持最多可填50個，他建議考生選填志願時可根據興趣、性向、交通遠近及參考自己的免試比序積分個別序位及累積人數區間、學校錄取情況等分成夢幻、務實、安全區規劃選填。

因前10個志願序的超額比序積分分數相同，陳建銘建議，前10個志願中的前5個志願可大膽填「夢幻」志願，第6到10個志願則務實選填符合實力的志願，至於第11個志願以後填安全型志願；因免試入學只有一次，建議考生盡量填好、填滿，避免高分落榜的遺憾。

台中市教育局也推出選填志願諮詢團隊，至26日中午12點前，民眾可撥打1999或04-25279131專線諮詢，期間周末也提供服務。

此外，各國中也均設有類似服務，學生也可以跟就讀國中了解選填志願問題，教育局提醒，學生選填志願後，由學校列印給家長確認簽名，學生再繳回學校統一免試報名；免試入學分發結果訂7月10日公告。