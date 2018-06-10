癌末老翁淚尋同袍老友 網友協助兩老病房重逢

癌末的黃富吉（中）昨見到失聯50年軍中同袍吳振明（左），右為黃富吉的妻子。（圖高雄榮總提供）

2018-06-10 22:32

〔記者方志賢、蘇福男／高雄報導〕高雄市73歲貨運司機黃富吉肺癌末期，住進高雄榮總安寧病房，7日透過醫院開記者會，尋找50年前軍中同袍、屏東東港人吳「俊明」及當兵前的好同事蔡川頭與林文彬，網友透過臉書社團尋人，果然找到「振明」，兩老9日在安寧病房重逢，回憶起當年軍中往事，不禁老淚縱橫。

另外黃富吉尋找住阿蓮區的好友蔡川頭，而根據阿蓮區當地善心人士協尋後，發現蔡川頭已從阿蓮搬到大寮，並於2008年病逝。

癌末的黃富吉，上個月底住進安寧病房，癌細胞已侵犯全身，病到無法下床，他期盼臨終前能見到50多年未見的昔日軍中同袍吳「俊明」及當兵前的好同事蔡川頭與林文彬。

7日開記者會，黃富吉表示，3名好友都年約73歲，吳「俊明」是屏東東港人，約50年前他在金門服役同梯的，蔡川頭是高雄阿蓮人與林文彬是台南善化人，黃富吉也提供自己年輕時的生活照片。

黃富吉尋人的訊息，經「東港好厝邊」版主黃驤雲貼文，一名周姓網友隨即詢問黃富吉在哪裡？自己叔叔從照片認出黃與他是金門同梯好友，只是他叔叔不是吳「俊明」，而是吳「振明」，可能因台語發音弄錯了。

黃驤雲稍後回文說，與高雄榮總電話聯絡，經護理人員再向黃富吉確認是吳「振明」無誤。人在屏東東港的吳振明，9日下午也致電高榮安寧病房，表示他「就是黃富吉要找的振明」，隨即坐計程車北上高雄，直奔榮總安寧病房見老友。

根據醫護人員表示，黃富吉見到50年未見面的老友，高興得頻頻拭淚，吳振明也含淚以對，兩老也一起回憶當年在金門服役的生活點滴；而當吳振明訪友結束要離去，黃富吉不捨大哭，吳振明則對他說，「我一定會再來看你。」

黃富吉先前受訪時表示，50年前兩人在金門戰地服役，他反應慢，常被老兵欺負，同梯的吳振明適時安慰他，有一次他從金門搭乘軍艦返台，暈船吐到不行，住屏東東港吳振明特地陪他回潮州老家，自己再搭車回東港，讓他感激不已。