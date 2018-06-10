家扶牌愛心粽續飄香 5000顆傳愛弱勢

北台南家扶志工今日合力包出5000顆愛心粽，佳展志工隊今年第23屆透過網路社群及志工夥伴號召，充滿濃濃人情味的家扶牌肉粽持續傳愛。（記者王涵平攝）

2018-06-10 18:28

〔記者王涵平／台南報導〕北台南家扶志工今日合力包出5000顆愛心粽，第一次包粽的國小學童小泰，將親手包的粽子送給媽媽品嘗，讓在場志工稱讚不已。

家扶佳里展愛志工隊結合各界資源，邀請扶助家庭40戶85位親子參加包粽活動，佳展志工隊榮譽隊長暨顧問陳信銘指出，「粽葉飄香‧佳展傳愛」端午關懷活動已成年度盛事，今年第23屆透過網路社群及志工夥伴號召，短短1周內募集到所有食材，讓充滿濃濃人情味的家扶牌肉粽持續傳愛弱勢。

志工一早從選米、挑粽葉、食材篩選等細節逐一確認，今年度特別舉辦國中小學童包粽。佳里展愛隊長郭雪勤表示，孩子多半只會吃粽，難以體會包粽的複雜程序，因而希望學童體會長輩的辛苦。

就讀小六的小泰，第一次包出的粽子形狀不完美，但充滿感恩的粽子，讓健康不佳無法包粽的母親吃得開心。

北台南家扶佳里區督導洪玉華表示，扶助的1千多戶家庭，除約7成為單親外也有近2成為隔代教養家庭，平時需忙於家計，而粽子食材近年大漲，已不到2成的家庭會自行包粽，弱勢兒也很難體會節慶氣氛，感謝各界出錢出力，讓家扶端午活動繼續飄香，社工及義工限時專送將粽子送至弱勢家庭手中。