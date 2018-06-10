50多歲包到70歲 大里志工包1萬5千粽送愛心

大里仁化里長陳宗興（左5）、統籌包粽的陳素娥（左6），帶領志工一起包了1萬5千顆的粽子送給里內弱勢民眾。（記者陳建志攝）

2018-06-10 18:23

〔記者陳建志／台中報導〕端午節將至，大里區仁化、仁德里社區志工，為了讓里內弱勢民眾也能感受過節氣氛，連續11年舉辦包粽送愛心活動，不但動員4、5百位志工，連續2天以11石的白米和豬肉、香菇等餡料，包了近1萬5千顆粽子送給里內弱勢家庭，今天還邀請所有里民一起來參與「解粽解一個結」活動，希望大家家庭、事業、身體都能和諧、順利、健康。

大里仁化里長陳宗興表示，為了關心里內弱勢民眾，11年前在仁化振坤宮媽祖指示下，開始舉辦包粽送愛心活動，在各界支持下規模越來越大，這幾年並和仁德里長林志忠攜手合辦，今年在詠丞建設等善心人士贊助下，再度舉辦「萬粽愛心表情意」活動。

陳宗興表示，昨天開始就動員兩里環保志工和社區媽媽，以及慈濟的師兄、師姐，共4、5百人揮汗綁粽子，大家合力包了約1萬5千顆粽子，今天除將粽子分送兩里弱勢民眾，還邀請里民一起來「解粽解結」，還安排包粽子比快、穿針引線、踩氣球等活動，吸引上千位民眾到場同樂，包括市議員林碧秀、李天生、張芬郁、蘇柏興等人也到場提前祝大家端午節快樂。

11年來都統籌包粽大小事，人稱「阿娥姐」的陳素娥，從不到60歲包到今年已經70歲，她說今年共準備11石的白米，還有450斤的豬肉，以及香菇、菜脯、冬蝦等餡料，昨天凌晨3點多就起床備料、洗粽葉，和所有志工連續包了兩天，因天氣炎熱雖全身濕透，不過很開心，因為「活到這個年紀還能這樣動，能和大家一起付出做愛心真的很感恩！」。