台中山坡地爭議 348公頃可望解套

2018-06-10 20:28

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市有72%土地被中央劃為山坡地，市府為促進土地獲得合理利用，水利局已完成山坡地範圍劃定檢討變更作業規劃案，初步篩選出外埔等5區的17處、約348公頃土地，將陸續建請中央解編，帶動城市發展。

台中市面積超過22萬公頃，依農委會水保局統計，全市山坡地面積約近16萬公頃，占全市面積72%；而山坡地開發須繳6%以上回饋金，超過5百平方公尺還要提交水保計畫，才能申請雜項執照和建造執照，不但降低民眾投資意願，也影響當地開發。

中央規定，劃為山坡地的土地，「平均坡度小於5%」、「未在崩塌地、土石流危險溪流影響範圍內…」、「劃出區之連續聚集面積大於10公頃」，可進行山坡地劃出作業；「標高大於1百公尺」、「標高小於1百公尺，平均坡度大於5%」，可劃入山坡地。

為此，水利局在符合環保、水保及安全的條件下，初步篩選符合基本條件標高小於1百公尺、平均坡度小於5%、未在崩塌地及土石流危險溪流影響範圍內，包括外埔、大甲、大肚、烏日及沙鹿區17處、約348公頃土地，可評估劃出山坡地範圍。

水利局說，經與各公所協商，外埔區第一優先辦理，做為其他公所未來的執行示範；市府已編列350萬元補助外埔區公所檢討可劃出山坡地範圍的土地，經市府審議通過後向農委會申請解編。大肚等區可評估劃出山坡地範圍的土地，市府明年也將編列相關預算補助公所提報計畫後申請解編。

此外，「台中市山坡地範圍劃定及檢討變更審議小組」也達成共識，標高小於1百公尺且坡度小於5%的土地，且經評估後明顯不符合水土保持法第三條規定，將可不再增設滯洪池，即可劃出山坡地範圍，未符合此條件，民眾也可自行提出劃出山坡地範圍規劃建議書，但需檢討其滯洪沉砂及排水等相關規範。