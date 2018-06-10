亞太技術學院7月停辦 董事會：萬般無奈

2018-06-10 18:16

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市亞太創意技術學院董事會日前決議，將於7月31日停辦，引發台灣高等教育產業工會及亞太教職員生自救會不滿，今早北上要求教育部不得核准亞太未經正當程序就停辦，嚴重影響師生權益。而亞太董事會則發聲明稱，停辦是「萬般無奈」，盼教育部協調既有師生「團體轉學」至附近技職學校就讀。

亞太董事會聲明指出，入主學校以來一直努力設法爭取外界資源挹注，盼整合教職員自立自救，「無奈校內紛爭不斷，加上外界社運團體介入，情勢已趨複雜。」在爭議不斷之下，只得「萬般無奈」決議停辦。

董事會稱，將於一週內提出相關規劃，向教育部申請動用剩餘校務基金核發教職員薪資，並以按勞基法規定辦理資遣預告，另也向教育部協調，將現有師生共團「團體轉學」至附近技職院校，另從剩餘基金提撥600萬元，供有意願於原校畢業學生聘任教師兼任授課使用。

對於停辦決議，董事會將矛頭指向部分教師荒廢校務、四處抗議，另控有心人士利用少數學生激化對立、製造社會誤解，使亞太面對少子化衝擊及校內紛爭等內憂外患夾擊。

高教工會亞太分部及自救會師生則反批，董事會無心辦學，不到2年就把學校辦倒，且現有董事會成員僅3名背景不明人士，並不符合董事會成員須9人以上規定，呼籲教育部不得核准亞太校方未經正當程序就停辦，應讓現有師生在原有師資、課程情況下，得以在原校畢業，維護既有權益。