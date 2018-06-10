因應畢業季求職熱潮 13日竹縣體育場徵才活動

因應畢業季求職熱潮，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與新竹縣政府合作，13日在新竹縣體育場舉辦大型徵才活動，歡迎社會新鮮人與求職民眾踴躍參加。 （資料照，記者廖雪茹攝）

2018-06-10 17:01

〔記者廖雪茹／新竹報導〕因應畢業季求職熱潮，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與新竹縣政府合作，13日上午10點到下午2點，在新竹縣體育場舉辦大型徵才活動，歡迎社會新鮮人與求職民眾踴躍參加。

竹北就業中心主任劉文菁表示，政府積極發展「5+2產業創新」，國家發展委員會統計發現「電子工程師」為目前最欠缺人才之一，顯示業界對電子工程師求才若渴，需求人數創下近11個月的新高，求供倍數更高達7.3倍。

竹北就業中心與縣府特別規劃這場徵才活動，邀請50家企業廠商，提供2215個工作機會；其中，34家科技業廠商提供1661個職缺，欣興電子及華立捷科技，更開出製程工程師等最高月薪5萬元的各類職缺。

另針對初次進入職場的新鮮人，也有多家企業提供無經驗可的職缺，求職民眾可多把握機會。當天現場填寫線上滿意度問卷並出示畫面，可於服務台領取宣導品一份，數量有限，送完為止；現場也安排免費視障按摩體驗活動。

活動詳情可上無紙化徵才活動E網（http://www.jobs.org.tw/）、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署網頁，查詢最新徵才活動，詢問電話（03）554-2564#3223竹北就業中心劉先生。