台灣小吃難見的傳統精神 馬來西亞小吃保留濃濃古早味

美食作家陳靜宜（中間，黃衣者）花了2年時間走訪馬來西亞馬六甲、怡保、吉隆坡等地，推薦20家具有代表性的小吃店家，邀請台灣人一窺華人小吃的最後一塊寶地。（記者蕭玗欣攝）

2018-06-10 21:30

〔記者蕭玗欣／台北報導〕「要想了解一個族群，最好的方法就是透過食物」華人是馬來西亞三大種族之一，清末在閩粵一帶一群貧困的百姓被騙或選擇到南洋生活，從此再也沒有回到故鄉，只好將鄉愁寄託在食物，這才有了如今的馬來西亞小吃。美食作家陳靜宜花了2年時間走訪馬來西亞馬六甲、怡保、吉隆坡等地，推薦20家具有代表性的小吃店家，邀請台灣人一窺華人小吃的最後一塊寶地。

陳靜宜專研台菜多年，她表示，因為馬來西亞美食作家林金城一句「如果研究台菜，有機會一定要到馬來西亞走一趟」，讓她決定到當地看一看，沒想到馬來西亞小吃令人非常驚豔，因此她邀請君品酒店一起拜訪當地店家，邀請20個具代表性的小吃業者與頤宮中餐廳合作16手聯彈台馬盛宴。

陳靜宜表示，馬來西亞小吃吸引人的地方在於許多料理方式還保存上一代傳統做法，例如魚餃、魚丸都是老闆手工捏製，魚皮也是自己打的，這和台灣許多小吃店希望可以工廠大量製作、冷凍宅配，甚至為了機器調整配方有很大不同，「這樣的食物可以賺錢，卻也失去原本的樣貌。」

陳靜宜提到，當地華人非常擔心被同化，對於文化、食物保存非常小心，因此料理並未受到太多外來環境、文化影響，相對食物接受度較大的台灣很不一樣；她更形容馬來西亞是華人飲食最後一塊寶地。

陳靜宜說，台灣人一直都希望有國際觀，但大多數還是看向日韓等國，卻對鄰近的中南半島不熟悉，她希望能藉由此次機會讓台灣人對東南亞地區有更多了解，而食物就是了解一個族群最好的方法。

20個店家中的頂豐潮州豆腐花老闆呂銀玉和兒子趙奕川保留古老潮州式豆花吃法，將豆花和配料層層交疊，品嘗豆花同時也能吃到糖粉顆粒的層次感，由於豆花為熱飲，放久糖粉顆粒會融化，因此規定客人買完當下立即食用，不能外帶。

位於怡保的江氏白咖啡則是馬來西亞第一家白咖啡，第二代老闆江秀潔表示，白咖啡源自於廣東人聚集的怡保，父親江永強一開始經營茶室，後來轉作門市兼批發，將咖啡粉賣給在地創業咖啡店家，發現白咖啡獲得市場喜愛，打出長江白咖啡名號。江氏白咖啡在咖啡粉中加鹽，增加不同風味，飲用前可先用湯匙或攪拌棒將咖啡中空氣打出，口感更滑順。