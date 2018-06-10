盼「苦盡甘來」 南投愛心「娘惹粽」分送弱勢

南投縣議員羅美玲（右）指馬來西亞「娘惹粽」，係利用白、藍2色糯米為主要食材。（記者謝介裕攝）

2018-06-10 16:50

〔記者謝介裕／南投報導〕1顆粽子、2種顏色，你看過、吃過？

原籍馬來西亞的民進黨南投縣議員羅美玲，今日帶領縣內新住民姐妹們利用白、藍2色的糯米，混合作為粽子的主要食材，成品出爐後，粽葉色的粽子外表好像挑染般，出現一層淡淡的紫藍色，令在地社區媽媽們嘖嘖稱奇，進一步詢問也才恍然大悟，原來這不是「台灣粽」，而是蘊含愛心的馬來西亞「娘惹粽」，總共包製3000顆分送給弱勢民眾，初估約有500個家庭受惠。

端午節在即，南投縣議員羅美玲特別結合社團法人南投縣新媳婦關懷協會，在名間鄉新住民關懷據點舉辦一場別開生面的「新粽（心中）有您」活動，除了馬來西亞、印尼、菲律賓等東南亞新住民以外，社區6、70歲的阿嬤們，參與也都十分踴躍，並在廚媽潘鈺薇等人指導下，學習包製「娘惹粽」，儘管製程比台灣粽繁瑣，但也都樂在其中，並達到端午節文化及製作技巧交流的目的。

羅美玲說，她來台定居迄今已30多年，每逢端午節便想起家鄉「娘惹粽」的美味，基於「獨樂樂不如眾樂樂」理念，遂舉辦此次活動，並在3000顆「娘惹粽」包製出爐後，逐一分送給南投、名間、草屯等地的獨居老人、外籍移工等弱勢民眾，讓新住民姐妹在公益回饋的過程中，一解思鄉之愁，也堪稱是愛台灣的一種表現。

她進一步表示，「娘惹粽」所用的糯米雖與台灣粽一樣，但會利用蝶豆花將一部分米粒染藍，再與白色米粒混合調配，係成品色澤帶有紫藍的主因，至於內餡方面，與台灣粽最大差異，在於有冬瓜糖、茴香、七葉蘭、芫荽籽等食材，呈現甜中帶鹹或辣等多層次口味，企盼遠嫁來台的新媳婦最終也都能「苦盡甘來﹗」

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