未加碼補助就讀私幼 台東縣長允認真評估...

2018-06-10 16:44

［記者黃明堂／台東報導］花蓮有針對就讀私立幼兒園的學童在中央補助之外，加碼發放每學期1萬5千元教育券，宜蘭也有對私幼弱勢童補助，同屬東部的台東縣卻沒有！經縣議員建議，縣長黃健庭允認真評估補助私幼童的可行性，最快9月開學可適用。

教師出身的縣議員洪宗楷指出，台東縣公立幼兒園每年提供的名額相當少，以最熱門的新生幼兒園來說，每年登記入學的人數都是招收名額的兩倍以上，且多種弱勢幼兒優先，一般幼兒很難擠進去。

根據台東教育處統計，台東縣有68%的幼兒就讀私立幼兒園，洪宗楷說，就讀私幼每年學費加上月費，每人大約10萬元左右，一個家庭如有兩個小孩，一年就要花掉20萬，雖有中央補助一年3萬元，但對眾多低薪夫妻來說，根本負擔不起，這也是少子化日益嚴重的因素之一。

洪宗楷試算，增開公幼班是解決問題的方法之一，但會衍生超額教師、校地取得等多項問題，最快速有效的方法是由縣府對私幼童補助每學期1萬5千元的學費，一年3萬元，估計縣府只要1年花1千萬元，就可以解決問題，而且花蓮及宜蘭都有類似補助。

縣長黃健庭雖然年底將卸任，但對於洪宗楷的建議感到有興趣，表示基本上這個方向是很值得縣府來討論，他願意認真評估；洪宗楷鼓勵黃健庭加把勁，如果來得及今年9月實施，下任縣長也要跟著做。