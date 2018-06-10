年搶300億營業額？ 旅館業者將陳抗要求取締日租套房

年搶300億營業額？上百旅館業者將陳抗要求取締日租套房。（資料照）

2018-06-10 15:55

〔記者歐素美／台中報導〕日租套房猖獗，每年搶走300億營業額！上百旅館業者12日將北上台北火車站抗議，要求交通部觀光局積極提出對策，不要只是開記者會宣誓，讓反日租流於口號；台中市旅館公會理事長鄭生昌表示，地方政府取締人力不足、績效不彰，呼籲觀光局積極修法，溯源管理，強制要求所有OTA（Online Travel Agent） 平台業者將非法日租全部下架。

鄭生昌表示，非法日租接待每年來台千萬旅客數近25%，全年約佔300億的營業額，台中市的非法日租粗估佔總房間數30%，非法日租容易淪為毒品、色情、刑事案件等死角，加上沒有嚴格消防等公共安全要求，對旅客產生生命危害，還有逃漏稅，對合法的旅館業者經營造成重大威脅。

借鏡鄰近的日本，旅館房間數雖供不應求，但新民宿法規《民泊法》將於6月15日上路，Airbnb上週即大規模將未獲經營許可的8成日本民宿下架；香港《旅館業條例》則針對非法日租的房東處以重刑，規定經營或管理無牌旅館屬刑事罪，最高可罰款20萬元及監禁兩年。

鄭生昌說，以台中市為例，在市府積極推動觀光下，觀光客總數雖成長5%，但這幾年台中市飯店旅館增長10％，合法飯店住宿率並從前年的6成以上下滑至5成多。整體而言，台灣房間數供過於求，交通部觀光局卻針對境外電商無法可管，只能要求地方取締，但非法日租業者成長太快，地方人力不足，如無回到源頭管理，仍會變成無法落實全面取締的窘境。

鄭生昌強調，要解決非法日租的問題，唯有溯源管理，修法要求平台下架。在修法前，交通部觀光局應先以行政命令解釋，協調NCC執行，即可強力令其下架，達成溯源管理，讓非法業者無法攬客。 呼籲政府修法增訂發展觀光條例55條之一第二項，未依本條例領取執照或營業登記證以廣告物、出版品、廣播、電視、電子訊號、電腦網路或其他媒體等媒體業者，散佈、播送或刊登營業訊息者，處新台幣10萬元以上、50萬元以下罰鍰，並得連續處罰，以展現政府反日租的決心。