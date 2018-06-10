新北志願服務協會包2萬顆素粽 分送弱勢

2018-06-10 14:51

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市志願服務協會和元亨寺台北講堂合作，連續6年投入愛心包素粽活動，今年包2萬顆粽，並製作3800斤油飯，其中8480顆粽捐贈新北市實物銀行，分送弱勢家庭及社福機構，其餘送到花蓮、桃園、台中、台北等社福團體。

新北市志願服務協會理事長劉素枝表示，活動共有16個志願服務團隊、近300位志工參與，共用700斤花生、84斤菜脯、230斤芋頭、175斤豆皮絲、10斤香菇及250支素火腿，感謝大業慈善會、瀚邦企業、齊味麻辣火鍋及高記外燴器材等合力贊助經費及器具。

志工從今天清晨4點陸續集結，分為洗粽葉區、備料區、炒料區、包粽區、蒸粽區等，今年設置「千歲粽包粽專區」，由弘道老人福利基金會率15位長輩到場包粽，其中高齡83歲的志工王尾吉阿嬤曾獲得106年新北市第7屆「金志獎」，她從67歲開始投入到宅關懷服務及陪伴獨居長輩，並協助居家環境整理、物資發送等工作。

新北市副市長呂衛青由社會局長張錦麗和新莊區長李政勳等人陪同出席活動。呂衛青表示，她一踏進元亨寺，便聞到陣陣飄來的粽葉香，她代表市府感謝協會連續6年舉辦包素粽送愛心活動，尤其志工從清晨開始忙碌，每粒粽子都有滿滿的愛心。

社會局長張錦麗指出，新北市實物銀行100年起開辦至今，結合社會各界團體、宮廟、企業及善心人士資源，至107年5月底止，媒合市值超過13億元物資，逾220萬人次受益。