台中市清泉國中 師生合作自製畢業MV

清泉國中學生到專業錄音室錄製畢業歌曲。（清泉國中提供）

2018-06-10 14:54

〔記者歐素美／台中報導〕「吹著海風的鐵道旁，校長每日揮手道早安…」台中市清泉國中師生合作，共同創作詞曲及拍攝MＶ，完成「清泉列車」畢業MV，校長張嘉亨因喜愛民歌，擅長自彈自唱及詞曲創作，在清泉國中6年，共為學校創作6首校歌，該校並自3年前開始，鼓勵畢業生將心得寫成歌詞，由校長譜曲，去年首次製作畢業MＶ，今年適逢該校創校50周年，校方表示，將出版專屬清泉的歌曲專輯。

清泉國中校長張嘉亨，因喜愛民歌及創作，不僅和小16歲的同好「圓圓」共組「忘年知音」二重唱，參與歌唱比賽、街頭藝人表演，目前每周二晚上8點更透過臉書直播歌唱；另與好友惠文高中主任蔡淇華，一人填詞、一人譜曲，共同創作許多歌曲。

擔任清泉國中校長6年來，張嘉亨每年皆為學校創作一首校歌，3年前開始鼓勵畢業生寫下自己對學校的感想，情商蔡淇華潤飾後，作為學校畢業歌曲的詞，再由他譜上曲子；因該校教學組長曾文廷喜歡拍照，去年起，清泉國中更將師生創作的畢業歌曲拍攝成MＶ。

繼去年的「清泉小港」畢業MＶ，清泉國中今年則完成「清泉列車」畢業ＭＶ。張嘉亨說，去年首次製作MV，因沒有經費及經驗，歌曲只能以側錄方式呈現，今年適逢創校50周年，校方運用校慶相關經費到錄音室專業錄音，校長與學生一起唱，並由學生與老師一起討論如何呈現MV的畫面，拍攝效果良好。雖然創作難免有壓力，像今年因學生的詞較晚產出，他一度心急如焚，但能為學生及學校留下紀念，還是很開心。

張嘉亨表示，到清泉國中6年來，共創作了6首校歌，配合今年50周年校慶，將集集結師生創作的歌曲出版專輯，作為創校50周年紀念。清泉國中「清泉列車」畢業ＭＶ網址如下：

https://www.youtube.com/watch?v=_rECBixxVaA