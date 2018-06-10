金青中心未婚聯誼 手做香包傳情

80位單身男女參加新北市民政局未婚男女聯誼活動，圖為未婚男女在金山青年活動中心大玩「蔓藤路」等草原冒險遊戲，讓未婚男女在緊張刺激的遊戲中，能找到人生另一半。（記者俞肇福攝）

2018-06-10 14:53

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市民政局今天在金山青年活動中心舉辦今年第二場未婚聯誼活動，邀請80位單身男女大玩「走繩」、「雙索」、「蔓藤路」等草原冒險遊戲，希望參加聯誼活動的未婚男女，在緊張刺激的遊戲中，體認互相信任及合作的重要，進而找到人生另一半。由於18日就是端午節，參加男女也手做香包，送給心儀對象傳情意。

未婚男女在「走繩」、「雙索」、「蔓藤路」等遊戲中，參加者需腳踩一條離地面50公分高的水平繩索，手扶著夥伴，闖過各項關卡走到終點；雖然只是低空冒險，許多女孩子第一次嘗試，一開始還是很害怕，但在扶著男伴的手踏出第一步，及夥伴們的加油打氣下越走越順，也讓彼此從陌生到熟悉，希望藉由活動建立彼此的好印象，也讓感情能夠有機會萌芽。

家住板橋的林小姐說，從以前讀書到現在的工作環境都非常單純，不易認識異性朋友，也無認識朋友的管道，透過新北市LINE得知民政局的未婚聯誼活動，趕緊和妹妹相約報名參加；另一位李小姐以前雖參加過坊間聯誼活動，但是最終都沒有結果，這次在媽媽鼓勵下參加，也和妹妹一起報名，2對姐妹都很期待能找到心儀對象。

也來參加聯誼的中醫師徐先生說，雖然中醫師好像能夠吸引女性青睞，但因為中醫工作不是朝九晚五，忙碌的看診阻礙了尋找另一半的機會，趁著休假參加聯誼；除了希望能找到生命中的伴侶，也以本身中醫的專長，跟大家分享舒緩肩頸痠痛的好方法，吸引許多女性目光。

民政局戶政科長顏耀明表示，民政局平均每2個月辦理一次未婚聯誼，想要參加的民眾，可以隨時注意民政局官網公告。