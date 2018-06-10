翻轉傳統印象 技職國手前進偏鄉小校做公益

翻轉傳統技職印象，技職國手前進偏鄉小校做公益。（記者蕭玗欣攝）

2018-06-10 15:10

〔記者蕭玗欣／台北報導〕社會往往將技職教育視為學得一技之長可以謀生、賺錢的工具，卻忽略技職體系也能成為解決社會問題的橋樑。長期關注技職教育的獨立記者黃偉翔與平面設計國手黃于貞等8位技職國手組成「Skills for U」非營利組織，並與6個高職科系合作活化新北市偏鄉國小閒置老舊空間，透過技職國手的巧手將平凡無奇的貨櫃屋打造成國文朗讀、藝文展演等多功能空間。

「Skills for U」發起人黃偉翔表示，對於技職或學技能，社會談論的都是專科、科大畢業出社會可以領多少薪水，看待學技能的族群都是講求供需，而非全能看待，但很多社會問題需要技能來解決，只要改變視角，就能讓技職和社會議題甚至社會永續有更多連結。

黃偉翔表示，「技職國手活化老舊校園計畫」每年都會選定不同的社會議題邀請技職國手和高職生共同參與計畫，今年7月將結合花藝古文旻、油漆裝潢吳將、家具木工鄭欽豪、公益控之邱瑋、配管暖氣張翔舜、汽車板金黃柏淵、造園景觀姜道宏8位跨領域的技職國手活化偏鄉校園，除了活化校園老舊閒置空間，還會和6個高職科系合作，學生可以發揮縮學設置智慧燈光防校園死角、修繕校園、園藝布置等，讓專題實作課程不再侷限於課堂之上。

今年參與計畫的平面設計國手黃于貞表示，不管是哪一個領域的國手都很少有跨領域的合作機會，自己高職3年、大學4年學的都是平面設計，很少接觸這樣的活動，但不管在就業或是社會上跨領域合作都是很常見的，知道各個領域的人在做什麼事非常重要；黃于貞也認為，自己覺得相對於普通大學，職業教育關注社會的成分較少，因此也希望透過這次機會讓社會大眾了解，技職也可以和社會產生連結。