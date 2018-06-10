讓商人不敢來清水岩捕獨角仙 終極殺手竟是…

張宏之老師退休後擔任獨角仙生態志工，一手催生「甲蟲生態館」、「獨角仙藝術節」。（記者顏宏駿攝）

2018-06-10 14:41

〔記者顏宏駿／彰化報導〕八卦山脈清水岩寺周邊遍植光臘樹，成獨角仙最好的棲地，早年許多寵物店商人大舉獵捕，族群大量減少，社頭國中退休生物老師張宏之用盡各種方式阻止商人獵捕，後來催生「甲蟲生態館」，還舉辦各項獨角仙保育活動，今天「獨角仙藝術節」登場，張宏之默默地在館內擔任志工，他說，跟小朋友在一起比較自在。

「獨角仙藝術節」是張宏之一手催生，但他從不居功，他說，當年是靠前立委蕭景田向觀光局爭取經費辦活動，加上彰縣府與「參山國家風景區管理處」合辦，一年比一年盛大，大家才知道獨角仙保育的重要。

他說，10多年前，許多來自大都市的「甲蟲販子」大舉上山抓補，這些販子大剌剌地拿著塑膠水桶裝，每次行動至少都有近千隻，拿到寵物店販賣，一隻賣50元，一趟下來就有5萬元的進帳。

他表示，當時他報警抓人，但警方卻不知如何開罰，後來都用「柔性勸導」，起不了作用，於是保育人士和登山客組成巡守隊，因智慧型手機發明和普及，可以即拍即上網，獵捕者被PO上網後，淪為「眾矢之的」，獨角仙獵捕歪風才逐漸消聲匿跡，「智慧型手機可算是獨角仙販子的終極殺手」

張宏之說，藉由活動的舉辦，讓小朋友感受獨角仙之美，從中了解獨角仙的成長歷程以及它的食草，非常有意義。