國際同濟會台灣總會贈托育資源車

國際同濟會台灣總會捐贈台中市一輛托育資源車。（市府提供）

2018-06-10 14:29

〔記者歐素美／台中報導〕國際同濟會台灣總會台中區今天捐助台中市大甲托育資源中心教玩具1批、托育資源行動車1台，將巡迴大甲、大安、外埔、后里、神岡等社區提供服務，有助於推動中心將各項服務輸出至社區，提供市民更便利的服務及資源。

副市長林依瑩表示，托育資源行動車服務，目的是為深入社區，促進資源可及性，同時也提供圖書與教具借閱，減少家長購買教玩具的負擔，保障嬰幼兒學習成長資源，感謝同濟會愛心捐贈車輛及教玩具，共同打造市民幸福福利，也希望讓嬰幼兒及其照顧者適時得到所需服務。

社會局長呂建德表示，該資源行動車主要於大甲區、大安區、外埔區、后里區、神岡區進行社區巡迴服務，將提供托育資源相關訊息及多元活動，有效補充部分地區的資源，以具體行動實踐全民均享有豐富育兒資源的理念、增進育兒環境的平等正義，也可透過資源行動車活化與鄰近社區的關係，促進與各單位間交流及連結。

社會局指出，為了讓台中的育兒資源更豐富，第一座南屯親子館去年8月開幕，並已服務將近3萬8千人次；今年將再開辦太平、北區、豐原、大里等4座親子館，大甲、大雅、石岡、沙鹿、西屯等也將陸續跟進，以一區一親子館為目標，為嬰幼兒及家長營造更優質的親子空間。