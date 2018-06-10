驚艷！國際太空站路過太陽盤面 劃出一條「拉鍊」

ISS（國際太空站）凌日畫面，像是太陽盤面出現一條「拉鍊」似的。（周銀王提供）

2018-06-10 14:22

〔記者蔡文居／台南報導〕太陽盤面出現一條「拉鍊」？台南市天文協會榮譽理事長周銀王本月9日在高雄阿蓮拍到ISS（國際太空站）凌日畫面，ISS路過太陽盤面，他以天文望眼遠鏡全程攝影，再擷取影像檔疊合在一起，呈現ISS凌日的連續畫面，像是太陽盤面出現一條「拉鍊」似的，難得的畫面，令人驚艷。

熱愛天文及攝影的周銀王，30餘年推廣天文教育不遺餘力，經常上山下海追星。他於6月9日中午頂著大太陽在高雄阿蓮捕捉到ISS凌日的精彩畫面。

周銀王表示，6月9日中午，ISS在高雄阿蓮剛好是從我們頭頂上空通過，幾乎是最靠近地球的時間點，他於中午12時01分29秒捕捉到ISS從太陽盤面路過，全部過程僅約半秒鐘。

他表示，由於當時可說是ISS最靠近地球的時間點，拍起來的影像比一般ISS僅呈現一個光點還要大，因此ISS兩側的太陽能板也看得到，呈現出像是一個槓鈴或一節拉鍊的樣貌。

不過，他強調，要拍攝太陽得十分小心，天文望眼遠鏡得再加上減光鏡，他是加了二塊「ND400」的減光鏡，如果未減光，就像拿放大鏡對著太陽看，眼睛將會被灼傷，甚至失明，十分危險，一般人若無相關裝備，勿輕易嘗試。

根據維基百科的介紹，國際太空站（International Space Station，縮寫為ISS）是一個在近地軌道上執行的科研設施，是人類歷史上第9個載人的太空站。它於1998年發射，迄今已近20年。其質量為419,455公斤，長度72.8公尺，寬度108.5公尺，高度約20公尺，軌道周期91分。