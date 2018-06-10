新居入厝一家坐餐桌吃飯 義工團為小妹妹圓夢

陳小妹妹一家住在屋齡50年老房子，年初因天花板崩坍砸傷陳媽媽腳踝 。（記者丁偉杰翻攝）

2018-06-10 14:01

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市陳小妹妹一家住在屋齡50年老房子，年初因天花板崩坍砸傷陳媽媽腳踝 ，台灣寶島行善義工團2個月前協助陳家重建新居，今天為陳家歡喜入；陳小妹妹用畫筆畫出的新家夢想藍圖終於實現，她高興地帶著大家參觀新家，全新寢具、電視、廚房，還有一處餐桌區，陳媽媽感動掉淚說：「謝謝大家幫忙！」

台灣寶島行善義工團免費出工出料，2個月動員超過百位志工協助原地重建，斥資近110萬元，重建過程各界善心人士伸援手，包括嘉市議員王美惠、福全里長蕭建林、南天門太子行宮提供廚房設備及香客大樓、嘉市城隍廟慈善會、嘉市仁愛慈善會捐贈寢具經費、嘉市仁愛慈善會、嘉邑行善團、順億水產行、虹芸安心食品行、新港鄉27班農產行等民間團體提供食材，讓義工出團修繕期間有用餐和住宿地方。

嘉義市長涂醒哲與夫人鄭玉娟今天上午到場祝賀，還準備粉紅色新書包送給即將上小一的陳小妹妹。「社會福利不是一直加碼，而是看見他人的需要。」涂醒哲感謝義工團善舉和各界愛心，成就這樁善舉，讓陳家煥然一新，市府社會處推動「夢想online」方案，陳爸爸正參加該方案，到垂楊國小協助環境維護，透過自己努力兌換家中生活所需物品。

51歲陳爸爸靠打零工維生，妻子領有身障手冊，扶養6歲陳小妹妹，一家人住在屋齡50年老房子，年初一樓天花板崩坍，造成妻子右腳踝骨折，陳家無力修屋，嘉市西區家庭福利服務中心社工連繫義工團協助重建新居。

義工團成員說，陳小妹妹用圖畫表達出對新家憧憬，畫出一家3口在餐桌吃飯場景，因為一家人過去窩在11坪大的空間，吃飯只能在客廳解決，新房子規劃一處餐桌區，實現陳小妹妹期待一家坐餐桌吃飯心願。

陳爸爸說，這次房屋重建感謝鄰居關心與包容，興建時特地提供近3坪大小空間給鄰里作為防火巷使用，希望回饋社會對於陳家的協助；他會努力找穩定工作，讓整個家更圓滿，孩子快樂成長。