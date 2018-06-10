探討現實與夢想衝突 簡瑀萱奪蘭陽少年文學獎首獎

蘭陽兒童、少年文學獎今舉辦頒獎典禮，有108件作品獲獎。（記者張議晨攝）

2018-06-10 13:44

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣蘭陽兒童、少年文學獎，今在金車國際會議中心舉辦頒獎典禮，全縣國中小共有108件獲獎作品；國華國中3年級生簡瑀萱的作品《拾夢者》，將夢想擬人化，探討現實與夢想衝突的議題，獲得國中組小說類首獎，她說，寫作讓她感到快樂、充實，她會繼續努力下去。

紅色蘭陽兒童、少年文學獎各類首獎得獎名單：

◎兒童文學獎各類組首獎得主：【童詩類】低年級光復國小葉甯瑄、中年級士敏國小游宣琦、高年級北成國小朱耘禛。【文體類】中年級光復國小林展毅、高年級清溝國小李柏翰。【故事類】成功國小張安儀。

◎少年文學獎首獎得主：【新詩類】凱旋國中陳映璉、【散文類】東光國中莊凱茵、【小說類】國華國中簡瑀萱。

蘭陽兒童文學獎今年邁入第13屆，少年文學獎則是第17屆，兩項文學獎項分為6大類，國小組有童詩、文體、故事類，國中組則有新詩、散文及小說，兩項獎項合計有863件投稿，各類組選出前3名和佳作頒獎，得獎作品共有108件。

宜蘭縣有針對兒童、少年、青年、成人等四項文學獎，評審陳木城指出，宜蘭縣對文學創作有獎勵機制，人因寫作而體現生活，作更廣博的思考，寫作是產出、建設性的活動，倡導閱讀的方式就是寫作。

簡瑀萱的作品「拾夢者」，故事構想衍生羅爾德達爾的作品《吹夢巨人》，在作品中將夢想擬人化，評審說，「拾夢者」將夢想擬人化，讓夢想自己說話，看看創造夢想的人類，如何殘酷對待它，包裝現實與夢想衝突議題，讓小說在有趣之餘，還有深度。

國一接觸寫作到國三已完成4部小說，簡瑀萱說，她喜歡文學，尤其黃春明的作品，被他小說裡的樸實、本土的氛圍所吸引，才讓她一腳跨入寫作領域。她笑說，寫作讓她感到有趣、快樂，她會繼續努力走下去。

蘭陽兒童、少年文學獎今舉辦頒獎典禮，有108件作品獲獎，代理縣長陳金德今一一頒發獎項給獲獎學童。（記者張議晨攝）