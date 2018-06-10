高雄蔬菜首度叩關加拿大市場 野蓮一上架銷售一空

副市長蔡復進（中）與美濃農會總幹事鍾清輝（左）現場示範料理野蓮。（記者陳文嬋翻攝）

2018-06-10 13:20

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市農業局今再度挺進加拿大市場，除了受歡迎的番石榴、金煌芒果與紅龍果外，高雄蔬菜野蓮等，首度空運直送加拿大超市鋪貨，在副市長蔡復進與美濃農會總幹事鍾清輝現場示範料理野蓮，讓野蓮一上架便銷售一空，「高雄首選」農產成功拚外交。

市府農業局自101年進軍加拿大拓銷，「高雄首選」番石榴、金煌芒果及紅龍果，在溫哥華具有相當知名度，今年上架穩定鋪貨三大超市外，也首度開拓白人高端超市等通路，並新增上架韓裔連鎖超市。

根據農業局統計，高雄水果外銷加拿大超過600噸，且逐年穩定成長，凸顯「高雄首選」農產品建立口碑，擁有一定市佔率與競爭力，已站穩加拿大市場。

值得一提的是，美濃特產野蓮首度叩關加拿大市場，野蓮又稱為水蓮、水鱉，富含膳食纖維，高纖低卡又美味，高雄美濃所生產野蓮產量佔全國8成以上，年產值逾2億元，是美濃區重點蔬菜之一。

副市長蔡復進與美濃農會總幹事鍾清輝當起銷售員，現場示範料理野蓮及高麗菜，為民眾解說野蓮烹調方式，配合現場試吃活動，野蓮一上架便銷售一空，民眾表示，雖然沒見過野蓮，但口感爽脆好吃，試吃完毫不猶豫地將它買回家。

副市長蔡復進表示，邀請產地農會參與超市推介會，以示範或解說烹調方式，提高市場接受度，市府更因應產季，帶來玉荷包荔枝、金煌芒果及蓮霧等，導入保鮮儲運、冷鏈技術，市府透過農產品質把關，力拚世界農產貿易中，讓高雄水果佔有一席之地。