台中客家國樂團豐原演出 逾800民眾同樂

2018台中客家國樂音樂會巡演活動昨晚在豐原區原議政大樓舉行。（客委會提供）

2018-06-10 13:14

〔記者歐素美／台中報導〕2018台中客家國樂音樂會巡演活動昨晚在豐原區原議政大樓舉行，除演出多首客家民謠改編的國樂外，響應2018台中世界花卉博覽會，活動中並安排5首與「花」有關的樂曲，吸引800多人到場聆賞，台中市客委會表示，這項巡演活動9月將於東勢客家文化園區及葫蘆墩文化中心、10月在國家歌劇院、11月在新社花海場區登場，希望透過音樂展現並傳承客家文化。

客家國樂音樂會巡演活動，由台中新客委會國樂團擔綱演出，聲樂家廖淑玲以高亢優美的歌聲，配合演唱客語版「十八姑娘」、「桃花開」等歌曲，展現國樂的不同風貌。客委會主委劉宏基、市議員陳清龍、張瀞分、陳本添、豐原區公所主秘白少華等皆出席與民眾同樂。

台中市客委會主委劉宏基表示，這場客家國樂音樂會是今年首場音樂會，國樂團特別為了今年的花博，準備多首與「花」相關的樂曲，現場並備有咖啡供民眾享用，在優美樂聲及咖啡香瀰漫下，呈現仲夏夜晚的浪漫藝術饗宴。

客委會指出，今年的巡演活動共規劃5場，預定9月在東勢客家文化園區與葫蘆墩文化中心、10月在國家歌劇院、11月在新社花海場區演出，期待寓教於「樂」，展現並傳承客家文化。