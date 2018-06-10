畢業了！八仙塵爆傷者林祺育、肌萎症鄧芳宜獲頒精勤獎

致理科技大學保險金融管理系畢業生林祺育（中），在八仙塵爆受到85%燒燙傷，從鬼門關前撿回一命，他克服身體障礙、勤奮向學，今天在畢業典禮上接受董事長梁聖時（左）及校長尚世昌校長（右）的祝福。（致理科技大學提供）

2018-06-10 13:17

〔記者賴筱桐／新北報導〕位於新北市板橋區的致理科技大學今天舉行畢業典禮，其中2位畢業生受到矚目，一位是應用日語系鄧芳宜，患有脊髓性肌肉萎縮症，雖忍受病痛折磨，仍堅強面對人生，另一位是保險金融管理系林祺育，在八仙塵爆受到85%燒燙傷，從鬼門關前撿回一命，2位畢業生克服身體障礙、勤奮向學，雙雙獲頒「精勤獎」。

鄧芳宜從小罹患脊髓性肌肉萎縮，無法行走，須終身與輪椅為伍，因疾病引起的併發症，讓她沒有一天能安睡到天明，莫名的疼痛與不適，不時侵擾其身心，然而這些卻成為她生活的一部分。

鄧芳宜不畏逆境，克服各種障礙與困難，不向命運低頭，因為喜愛日文，除課堂知識外，她廣泛地汲取網路資源，並透過廣播學習日文，憑藉驚人毅力，以優異成績考取日文檢定N1滿分和J.TEST A級的肯定，更榮獲專題製作第一名殊榮，每學期都拿下第一名，曾獲頒2015年總統教育獎。

林祺育在八仙塵爆中造成全身85％燒燙傷，傷勢嚴重，併發「腔室症候群」導致腸壞死，截斷六分之五的小腸，身上超過60％的毛囊壞死，終生無法排汗。歷經111天生死關頭後，總算活下來，出院後積極復健，面對突如其來的身心巨變，林祺育不放棄希望，對生命充滿鬥志，並樂於分享其生命歷程。

林祺育總是樂觀、積極進取，帶著微笑與他人互動，從不自怨自艾。他說：「再不順的生活，微笑撐過去就是勝利」。未來林祺育想成為一位專業保險經理人，希望幫助更多和他一樣遭逢意外的人，協助遭遇變故的家庭生活安穩有保障。