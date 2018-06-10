中市首創老少共學 善水國中小實踐共好精神

市長林佳龍與善水國中小學的老少一起打槌球。（記者歐素美攝）

2018-06-10 13:27

〔記者歐素美／台中報導〕台中市善水國中小學是全國首創「老少共學」的實驗教育學校，今天舉辦成果展，市長林佳龍到場表示，台中市將舊校舍活化再利用，打造善水國中小為整合型的實驗學校，結合老少共學、混齡教學、技藝教育等三大特色，實施1年多來成效良好，阿公阿嬤和小朋友共學、共餐、共好。未來，學校也將進一步與弘光科大合作，接軌學生的技藝教育。

善水國民中小學今天舉辦「創校暨老少共學成果展演」活動，該校目前僅17名學生，與長青快樂學堂老人一起演出宣導劇、打槌球等，展現學生與長者共同學習的交流成果。

市長林佳龍在教育局長彭富源及善水國中小校長羅能熙陪同下，參觀學生及長輩合作彩繪的教室壁畫、陶藝作品及木製作品，還有老少共同經營的開心農場，一起摘茄子。學生和老人家開心解說各自的作品創作理念，現場氣氛歡樂；善水國中小學學生並共同製作卡片及藝作品贈送市長，上面還有市長畫像，展現日常才藝學習成果。

市長林佳龍表示，學校取名「善水」，因「上善若水，水善利萬物而不爭」。水的形狀可因容器而不同，猶如教育模式，小孩就像水一樣，會依據社會、學校的教育不同，而形塑出不一樣的可能性，希望藉由打造完善的學習空間，實現共學、共餐、共好的理念，並帶領小朋友實現自我、超越自我。

他指出，善水國中小是全國創舉的實驗型教育學校，結合老少共學、混齡教學、技藝教育等三大特色，實現他理想中的教學模式，藉由好的學習環境，讓學生不會因為家庭等因素而中輟學習，以保障受教權益，並培養學生未來能貢獻所學服務他人。

林佳龍說，善水國中小學為梧南國小舊校舍，門口就是龍安宮，保佑在地民眾，長輩常在此聚會，市府因此著手規劃作為實驗教育基地，以住宿型學校營造「家」的感覺，並進一步結合長青課程，實現老少共學理念，讓長輩傳授小孩生活經驗，小孩帶領長輩持續學習，創造相輔相成的效益。

善水國中小學於2016年成立、2017年開始招生，目前有國中3班、國小2班，共17位學生，長青學苑長輩約27位。弘光科大校長黃月桂表示，弘光與善水國中小簽署合作意願書，寒暑假小朋友可到弘光學習技藝課程，包括美髮、休閒運動等，平時弘光也將到善水，協助長輩學習基本護理課程。

教育局表示，善水國民中小學以「生存、生活、生命」為特色，希望解決家庭功能不彰的青少年就學安置問題，為孩子找到改變的機會。

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