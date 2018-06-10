盲犬遭動保員丟棄 新北動保處補破網：入所三聯單將公告上網

近盲老犬被丟棄山中遭議，所幸經臉書社團協尋後才找回愛犬。（台灣動物緊急救援小組提供）

2018-06-10 13:08

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市陳姓民眾六月七日在八里渡船頭工廠走失了馬爾濟斯犬「唐唐」，唐唐被熱心民眾帶到八里動物之家後，卻遭動保員載往山上丟棄，雖然幸運找回，但飼主直呼離譜，憤而向台灣動物緊急救援小組揭露此事。新北市政府動保處長陳淵泉回應，此案的駐區獸醫彭明發調離現職、兩名動保員則停止勤務，靜待調查，強調日後會將入所動物的三聯單編號公告上網，力求流程公開透明。

台灣動物緊急救援小組痛批新北市公立收容所殘酷冷血，對此，陳淵泉回應，獲報後立即主動偵查，八里動物之家3名同仁已嚴重失職，未善盡保護動物之責，違背照顧動物初衷，行為已嚴重損害動保處形象，因此駐區獸醫彭明發即刻調離現職，另兩名陳姓和孫姓動保員也已停止勤務，並指派處本部技正接管動物之家徹底清查。

陳淵泉說，依照流程，動物入所後必須由所方填寫「入所三聯單」，而三聯單將由民眾、動物之家和處本部留存，相關人員的確便宜行事，沒有為馬爾濟斯犬「唐唐」照此流程辦理。

陳淵泉表示，除了徹查相關人員疏失，日後也會將入所三聯單編號公開上網，讓流程透明、接受檢驗。