葫蘆墩圳水大利用 摘星山莊「魚草共生」養綠地

摘星山莊前的大片草皮透過葫蘆墩圳水的四重循環利用，以魚草共生方式，達到節水省錢的目的。（圖由摘星山莊提供）

2018-06-10 13:06

〔記者歐素美／台中報導〕今年台灣降雨減少，各地水情吃緊，省水大作戰成為政府與民間的共同課題，台中市定古蹟「摘星山莊」在147年前規劃設計時，即引葫蘆墩圳水浣衣等使用，現有管理單位更運用早期建築設計，四度循環利用葫蘆墩圳的水，以「魚草共生」方式，達到節水省錢的目的，成為台中市綠化指標。

「摘星山莊」館長黃信彰表示，摘星山莊建築設計是引葫蘆墩圳水進入環繞主建築群的溝圳，在地理上稱為「玉帶水」，有祈求家宅富貴、家人平安之意，因此員工每天都要到上游「巡田水」，與附近農戶建立「用水共同體」的聯盟關係，才能長年維持圳水源源不絕進入園區。

摘星山莊引葫蘆墩圳的水，早期主要用於浣衣等生活所需，並將水灌入庭園中的半月池，可作防災等使用。目前的管理單位則設計出四度循環利用系統，第一重即圳水進到後園浣衣池後，以小型沉水馬達抽水澆灌後園草地和樹木。

接著，圳水環繞主建物半圈後，沿著河道流經前埕草皮，若長期天旱未雨，管理人員就會築起「擋水牆」，讓圳水漫出溝圳「淹沒」前埕佔地約1500坪的大草地，以滋潤綠草，二度利用，完全不用電力及人力。

摘星山莊在半月池裡養了200多條錦鯉和吳郭魚等，黃信彰表示，除具備觀賞作用，池水還可過濾髒空氣及調節園區氣溫，這是第三度利用；最特別的是，園方在池中設計1座中型抽水組及送水管路，以抽取半月池的池水來灌溉前園區高低不同的草皮和綠樹，池中魚類等生物排泄物還可成為植物的養分，達到「魚草共生」的目的，達到四度循環利用的目的，半月池水滿溢時，還可透過調節水路排入區外灌溉溝渠，提供其他農田等使用，一點都不浪費。

黃信彰說，根據園方統計，每1塊錢的電費可以抽取約65塊錢的水量來澆灌園區草木，透過完善的四度循環利用操作，摘星山莊充份達到省水省錢的目標，其他園區每期水費高達上萬元，摘星山莊靠著早期建築智慧及四度循環利用，目前每期水費僅約需2、3千元，達成完美的省水省錢大作戰。