老鄉長率隊 149位國內外藝術名家聯展

中華文耀文教經貿交流協會理事長呂玉環現場揮毫。（記者賴筱桐攝）

2018-06-10 12:43

〔記者賴筱桐／新北報導〕藝術無國界！中華文耀文教經貿交流協會今天起至6月19日止，舉辦「旺來年富‧戊戌之美」國際藝術聯展，邀集馬來西亞、寧夏、內蒙古、廣西、湖北、湖南及台灣等地藝術家參與，其中包含書法名家曹秋圃的嫡傳弟子連勝彥、國畫名師洪靈、書法名家周添文等大師，集結149位藝術家作品，在新北市藝文中心展出。

中華文耀文教經貿交流協會理事長呂玉環，曾在台北縣時代擔任兩屆深坑鄉鄉長，她愛好水墨創作和教學，退休後積極投入國際藝術交流。

呂玉環表示，本次展覽以狗年為題，狗是人類的好朋友，也是忠勇信義的象徵，隨時代變遷，狗已經成為家庭的一份子，帶給人們正向樂觀的好心情。展覽以「旺來年富」為概念，願社會充滿互信、互愛，以藝術為台灣社會帶來滿滿的正能量。

新北市副市長呂衛青表示，呂玉環孜孜不懈地推廣藝術生活化、生活藝術化，與中華文耀文教經貿交流協會成員積極參與各項藝文活動。今年是第四度由新北市政府與協會共同籌辦展覽，展出作品囊括書法、水墨、攝影、玻璃藝術、彩繪、畫中刺繡等，無論是多樣性或國際性，皆是歷年之最，邀請市民共襄盛舉。

新北市副市長呂衛青（右二）與藝術家合影。（記者賴筱桐攝）