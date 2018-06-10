醫病》老翁田裡熱中暑 衣服、床單弄濕降溫

豐原醫院急診室代理主任林技政表示，者熱中暑送醫，可把床單被單等弄濕，加強為患者散熱。（記者歐素美攝）

2018-06-10 12:26

〔記者歐素美／台中報導〕天氣炎熱，容易中暑！一名70歲老翁日前到田裡工作時，即因水分補充不足，倒臥田中，幸民眾發現，送醫急救；豐原醫院急診室代理主任林技政表示，出現中暑症狀應將患者盡速移到陰涼處，以免其身體持續接收熱能，並用冷水擦拭身體或將衣服弄濕散熱，再用風扇加強散熱，如果患者意識不清，應避免餵食，並盡速送醫。

70歲老翁日前因長時間在田裡工作，天氣炎熱，加上水分補充不足，不幸倒臥在田裡，幸附近民眾發現，家人趕緊將老翁送到豐原醫院急診室急救。

豐原醫院急診室代理主任林技政表示，老翁被送到急診室時，身上有輕微壓傷，體溫41度，呼叫時沒有什麼反應，意識不清，研判老翁因熱中暑導致昏迷。

醫護人員隨即將老翁的衣服弄濕，甚至急救床的床單也弄濕，並開電風扇為老翁加強散熱，在無藥物治療的情況下，老翁體溫很快從41度降至38度，並逐漸恢復正常。

林技政說，夏天常見長者在田裡熱中暑，主要是因老人身體散熱機制不佳，或是老人因多重共病，同時服用利尿劑、三環抗鬱劑、抗精神等藥物，導致出汗不易，甚至老人會覺得自己以前在田裡工作好幾小時都沒問題，忘了自己隨年齡增長，身體機能已慢慢退化。

林技政指出， 不論是長者或一般民眾在炎熱環境下，若突然出現體溫升高、脈搏變快、瞳孔縮小、昏迷等熱中暑症狀，應盡速移到陰涼處，以免身體持續接收熱能，並可用冷水擦拭身體或將衣服弄濕及風扇等加強散熱，如果病患意識不清，應避免餵食，並盡速送醫。