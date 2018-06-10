新鮮人入職場 yes123求職網：97.6％畢業生選擇先就業

yes123求職網公布「社會新鮮人職涯規劃調查」，另邀個案經驗分享。（記者李雅雯攝）

2018-06-10 12:18

〔記者李雅雯／台北報導〕時序進入6月畢業季，學校畢業生將成職場新鮮人，yes123求職網今天公布「社會新鮮人職涯規劃調查」，調查結果顯示，97.6%畢業生選擇先就業，僅有2.4%繼續進修；新鮮人期待薪資和企業實際平均起薪的距離逐年縮小，今年差距為近5年最小，學士新鮮人期待薪資平均在29K、研究所學歷求職者期待薪資則為32K。

「社會新鮮人職涯規劃調查」為yes123求職網在今年5月24日到6月1日期間利用網路問卷進行調查，共計回收有效問卷1317份。

根據該份調查結果指出，選擇先就業的畢業生中，已有25.7%獲得企業錄取通知，對於第一份工作選擇，尤以「餐飲住宿與休閒旅遊」、「科技資訊業」、「批發零售與貿易」、「大眾傳播與公關廣告」、「金融保險與會計統計」等行業別最受畢業生青睞、憧憬。畢業生在選擇工作時，首要考量為薪資，再來則為興趣和職務發展性。

畢業生對職場第一份工作整體平均期待月薪為30K（30003元），高於去年的29832元。若從學歷來看，學士畢業生期待月薪為29265元，企業實際平均起薪為28194元，勞資雙方落差為1071元；研究所畢業生期待月薪為32189元，企業實際平均起薪則為30779元，勞資雙方落差為1410元，該統計數字為近5年勞資雙方期待和實際薪資差距最小。回溯yes123求職網在2014年所做的調查結果，學士、研究所畢業生期待月薪和企業實際平均起薪落差分別為3.3K和8.8K，落差甚大，接下來5年則每年距離縮小中。

yes123求職網發言人楊宗斌認為，「學歷貶值」讓高學歷不再是薪資保證，近5年勞資雙方對薪資的期待確實有距離逐漸縮小趨勢，基本工資在今年已調為22K，提高基本工資對於整體薪資提升有帶動效果，加上經濟復甦、景氣增溫，都有助於薪資增加，畢業生對於薪資市場期待逐漸降低，讓勞資雙方在薪資期待和給予上的落差縮小；今年有97.6%畢業生選擇先就業，這也反映出文憑主義式微的職場趨勢。

預計今年將從台灣大學商研所畢業的邵冠樺，從清華大學畢業時選擇先就業，任職工程師，後又和幾個朋友共同創業，打造電子商務平台，接著才又返校重拾書本，繼續唸書的目標是「解決工作上遇到的問題」。他建議，學生從學校畢業後可先踏入職場，在職場上去了解自己喜歡甚麼、想要甚麼樣的未來，有一定的認識後再返校念書，會更有衝勁，也會更明確知道目標是甚麼，不要因為對未來還沒有想法，就順水推舟地、聽從旁人建議地繼續念書，職場經驗更能幫助自己找興趣、找想法。

同為今年畢業生的呂勃陞甫從交通大學電子所畢業，他認為，很多人對於科技業有既定的想像，不過並非每個人都適合這項產業，也有看過、聽過求學路上都念相關科系，投入後才發現不適合的例子，建議找自己有興趣的工作才是上策。

yes123求職網發言人楊宗斌指出，勞方期待薪資和企業實際給予平均起薪間的落差距離漸趨縮小。（記者李雅雯攝）

yes123求職網公布「社會新鮮人職涯規劃調查」。（記者李雅雯攝）