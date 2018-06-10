台中花博后里森林園區 匯集台灣從海到山植物

台中花博后里森林園區種植近百種台灣在地植物。（建設局提供）

2018-06-10 11:34

〔記者張菁雅／台中報導〕2018台中世界花卉博覽會將於11月3日開幕，台中市政府在后里森林園區規劃大型的地景設計，園區從西向東，栽植台灣從低海拔到高海拔的近百種在地植物，展區就是台灣植物的縮影，遊客不必上山下海，就能來一趟台灣植物饗宴之旅。

建設局表示，后里森林園區地景設計是想像當我們從台中海邊向雪山方向移動，路上會看到的植物；靠近出海口的植物，枝葉比較細長或表皮長得像仙人掌，隨著慢慢靠近田野、山丘，植物開始變得鮮豔、枝繁葉茂，植物也不斷變高，葉子變闊、變密；進入台灣高山地帶後，植物倏忽開始拔高，高聳的神木常在雲霧山嵐間矗立著，像是山岳的門神。

因此，園區西側是出海口常見的植物，像是藺草、蘆葦及金絲草；再往東走，進入海拔500公尺內的榕楠林帶，狼尾草、戀風草之類的植物慢慢出現。繼續向東走是1000公尺左右的楠儲林帶，除了香楠、楓香之外，還可以見到大量的蕨類植物。

接著再往東走就是1500到2500公尺之間的櫟林帶，這裡有些嬌小的阿里山油菊、細葉杜鵑等，以及高大的紅檜、香杉；最後在園區的最東邊，則是2500至3000公尺間的霧林帶，這裡是屬於二葉松、五葉松、雲杉、箭竹等的地盤。

建設局表示，后里森林園區除了豐富的展館與國際展區，整個地面就像一個小小台灣，從海到山的植物地景縮影，近百種植物等待民眾發現與認識。