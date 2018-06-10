紀念保生大帝得道982週年 全民健走空拍留念

2018學甲慈濟宮紀念保生大帝飛昇得道982週年，今舉行全民健走，吸引數千人參加，排出「0982」字型空拍留念。（圖由學甲慈濟宮提供）

2018-06-10 11:33

〔記者王涵平／台南報導〕2018學甲慈濟宮紀念保生大帝飛昇得道982週年，今舉行全民健走，吸引數千人參加，排出「0982」字型空拍留念。

健走活動於清晨5點30分由南市代理市長李孟諺擔任主祭官、董事長王文宗率全體董監事擔任陪祭，各界人士拉花炮揭開序幕，全程8公里，穿過成功大道於保生大帝及先人登陸地點頭前寮白礁亭集結，600多名信眾排成「0982」，場面浩大，空拍留下歷史鏡頭。

王文宗表示，學甲慈濟宮記錄1661年保生大帝由先人自福建白礁迎請護祐鄭王軍民渡海來台，每年舉辦上白礁謁祖祭拜中華民族列祖列宗及遙祭福建祖廟，請水儀式要代代子孫飲水思源、不能忘本，延續300多年未曾間斷，充分體現兩岸血濃於水的民族情感。隊伍回到慈濟宮，入廟向保生大帝行參拜禮後，活動圓滿結束。

慈濟宮也推出多項文創商品，包括新版保生大帝、葉王交趾陶Q版等4款平安側背包等，此外學甲慈濟宮粉絲專頁招募粉絲，只要向學甲慈濟宮粉絲專頁按讚+打卡，即贈送保生大帝平安符香包1個（1人限領1次） ，數量有限，活動持續至香包發完為止。商品推出皆經過開基保生二大帝加持。