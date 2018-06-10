亞太7日內擬提停辦 學生赴教部抗議盼原校畢業

亞太學院師生10日北上與高教工會等至教育部，抗議亞太學院校方突襲申請停辦，拒絕核准停辦！要求保障原校畢業、原有師資、原有權益。（記者簡榮豐攝）

2018-06-10 11:26

〔記者吳柏軒／台北報導〕亞太創意技術學院擬成第4間停辦學校，校方因紛爭不斷、情勢複雜，董事會決議7日內向教育部提停辦計畫，對此，亞太師生今天上午衝到教育部門口抗議，學生更激憤，認為當初校方公開招生，不能說倒就倒，盼能維持在原校畢業。

亞太董事會今發布新聞稿，指出面臨危機後，設法爭取外界資源，整合教職員自立自救，無奈校內紛爭不斷，加上外界社運團體介入，情勢已趨複雜，確實超過學校能量負荷，萬般無奈下決議學校停辦；後續將在一周內依法提出相關規劃，申請動用剩餘校務基金，不積欠教職員合法薪資，亦將保留600萬元讓有意在亞太畢業的學生，聘任教師兼課。

亞太學生面對校方突襲停辦，今天上午北上到教部門口抗議，並指出，校方在8日臨時召集教職員，無預警宣布董事會決定申請7月31日停辦，但校內有數百名學生要開課，教職員大多未安置，豈能突然停辦？更質疑沒看到停辦計畫、未經校內師生實質討論，董事會也僅剩3席，未達法定人數，也痛批惡意停辦將嚴重傷害亞太師生權益。

學生群情激憤，在教部門口高喊：「原校畢業」、「原有師資」、「原有權益」；兒家系的學生代表在現場發言表示：「亞太好好一所大學，在去年此時還全國公開在招生，我才選擇來就讀的。但，如今我們的

課上了一半，卻突然要被喊卡，要換學校或換老師？我們無法相信教育部怎麼會放任學校，隨意匆促做如此影響學生權益的重大決定？簡直是把學生的權益踩在腳底下還不如！」

亞太師生與高教工會等呼籲，要求教育部立刻專案處理亞太教職員生權益，切勿在師生權益不保前，就核准亞太停辦。