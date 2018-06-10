亞洲首創手術微創10年有成 賴清德：下一步打造醫療聚落

賴清德戴上專業眼鏡感受醫療科技的進步。（記者張聰秋攝）

2018-06-10 11:24

〔記者張聰秋／彰化報導〕當年是亞洲首創的外科手術訓練中心、彰濱秀傳醫院健康園區的微創手術中心10年有成，行政院長賴清德今天出席慶祝活動，他致詞時指出，台灣外科手術微創技術不輸世界先進國家，尤其，秀傳微創手術訓練中心，已訓練超過50國逾7000人次外科醫師，提升醫療品質，貢獻卓著，政府已將國內醫療衛生器材產業列為重點輔助產業，要為醫衛產業注入更多活水，在國際市場立於不敗之地。

為落實總統蔡英文的新南向政策，107年由衛福部組成醫療國家隊，由國內6家醫院分別負責6個東南亞國家，其中，彰濱秀傳醫院將協助馬來西亞推動訓醫衛人才、醫衛產業搭橋等任務，帶動醫衛產業發展。

賴清德對於微創手術訓練中心，10年來與法國微創手術訓練中心總裁馬赫斯克（Jacques Marescaux）合作無間讚佩不已，他說，馬赫斯克來台灣超過70多次，這次又將停留1個星期，忙到無暇體驗台灣旅行漫遊的樂趣，希望下次能夠抽空感受台灣人文景點之美。

賴清德表示，台灣目前正在推動醫療器材的發展，政府有幾個作法，將努力改善醫療器材發展的環境、持續培養人才、建立友善的法治環境，同時投入經費進行研發，最重要的是保護智慧財產權，接下來要整合台灣醫療產業、打造醫療產業聚落。

賴清德進一步指出，彰化縣長魏明谷建議彰濱秀傳健康園區，可以推動成為區域治理平台中彰投苗的醫療器材產業發展園區，行政院大力支持此一構想，秀傳總裁黃明和也曾跟他提到，已經和縣長魏明谷討論過，對於今後在彰濱秀傳健康園區，如何發展成為中彰投苗醫療器材產業園區，已有相當程度的計畫構想，行政院全力支持。

有醫師背景的賴清德，現場參觀微創中心實驗室的智慧型開刀房，以及參觀微創科技研發產品包括三維模型重建、2D轉3D內視鏡、手術機器人等等，賴清德在馬赫斯克建議下，戴上3D立體影像的眼鏡，操作內視鏡醫療器材，對國內醫療器材發展訝異不已。

黃明和說，努力10年有成，下一個10年希望能與政府締造台灣醫療奇蹟，共創「亞太微創手術生醫園區」。

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  • 賴清德誇讚馬赫斯克是名優秀外科醫師，指導老師很稱職。（記者張聰秋攝）

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  • 賴清德在專人指導下體驗微創手術的厲害。（記者張聰秋攝）

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  • 彰濱秀傳醫院健康園區的微創手術中心10年有成，今天慶祝活動國內外嘉賓雲集。（記者張聰秋攝）

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